Il Giro perde i pezzi | ma trova un super Roglic

Giro d’Italia - dopo Egan Bernal il Team Ineos perde anche Gianni Moscon : L’avventura del Team Ineos, il nuovo nome assunto dall’ex Sky dopo il cambio di proprietà e di sponsor, non inizia in maniera molto fortunata. La squadra britannica è stata costretta a cambiare radicalmente la formazione e gli obiettivi per il Giro d’Italia che scatta sabato 11 maggio da Bologna. Già da diversi mesi era decisa la leadership di Egan Bernal, il giovane talento colombiano vincitore della Parigi Nizza, così come un ruolo di primo ...

Il Giro d'Italia perde i pezzi : forfait di Bernal - clavicola rotta in allenamento : Dopo Alejandro Valverde , il 102° Giro d'Italia perde un altro protagonista: non sarò infatti al via sabato prossimo da Bologna il colombiano Egan Bernal , capitano della Ineos, ex Team Sky,, nonché ...

Giro d’Italia 2019 - Robert Gesink deve rinunciare : doppia frattura. Roglic perde un gregario importante : Robert Gesink non parteciperà al Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. L’olandese ha infatti riportato una doppia frattura della clavicola e del bacino quando è caduto alla Liegi-Bastogne-Liegi e dunque non potrà essere presente alla Corsa Rosa. Primoz Roglic, tra i favoriti per la conquista del titolo, perde dunque uno dei gregari più importanti: la Jumbo Visma deve ancora ...

RagGiro sul Forex - perde 80mila euro : ANSA, - ANCONA, 9 APR - Un pensionato di Ancona ha perso 80mila euro di risparmi affidandoli a un sedicente broker online sul mercato Forex gestito da un macedone in Ungheria. L'episodio è emerso ...