Dormire nella Casa Blu di Claude Monet è possibile

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le opere disono esposte in alcuni tra i musei più prestigiosi del mondo, dal museo d'Orsay di Parigi all'Ermitage di San Pietroburgo, come esempi vividi e meravigliosi dell'impressionismo francese. E gli ammiratori più accaniti del celebre artista lo sanno bene. Ora, però, chi volesse vivere sulla propria pelle un'autentica «Experience» ha a disposizione una nuova, curiosissima possibilità: su Airbnb è infatti approdata laBlu di Giverny, in Normandia, protagonista di alcune delle tele più conosciute e amate del pittore. Proprio così. I giardini di questacoloniale, che ha ospitatonel suo tentativo di fuggire dalla frenesia parigina, hanno fornito gli spunti e i soggetti per la celeberrima serie dedicata alle ninfee. La struttura, un tempo blu, come suggerito dal nome e da un dipinto che la vedeva stagliarsi sullo sfondo, è stata recentemente ...

