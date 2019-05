TelevideoRai101 : Detenuto ucciso in cella, tre ergastoli - luchi50135 : VITERBO, IL NEGOZIANTE UCCISO Il 22enne ha ucciso per 600 euro di vestiti SARÀ SENTITO NEL CARCERE Mammagialla, di… - zazoomnews : Sassari detenuto ucciso in carcere: tre ergastoli in appello. Fine pena mai anche per un agente penitenziario -… -

La Corte d'appello di Sassari, accogliendo le richieste del Pg Moi, ha condannato all'ergastolo due detenuti e un agente penitenziario, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Marco Erittu, iltrovato senza vita nel 2007 in unadel carcere di San Sebastiano a Sassari. Inizialmente la morte era stata archiviata come suicidio. Il processo si era aperto dopo le rivelazioni di un altro, Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado.(Di lunedì 6 maggio 2019)