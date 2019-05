CR7-Messi | l' eterno duello Ma Cassano non ha dubbi

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini , il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...

Manchester City - Bernardo Silva spiazza tutti : “la nostra forza? Non avere uno come Messi o CR7” : Il giocatore del Manchester City è andato controcorrente, sottolineando come la forza della squadra di Guardiola sia proprio quella di non avere Messi o CR7 L’andata dei quarti di finale di Champions League non è andata bene per il Manchester City, sconfitto in casa del Tottenham a causa di un gol di Son. Alfredo Falcone/LaPresse Gli uomini di Guardiola saranno chiamati a ribaltare il risultato al ritorno, puntando sul collettivo e ...