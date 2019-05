Cairo va all assalto ' No alla Superchampions | favorisce soltanto i ricchi'

Cairo : «Petrachi? Stupito dalle voci - credo resterà con noi» : Il presidente del Torino Urbano Cairo è «Stupito di tanti articoli e di tante voci» attorno alla vicenda del direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi. Lo ha dettolo stesso presidente del club piemontese, parlando ai microfoni di “Radio anch’io sport”. Cairo ha risposto a una domanda sulle voci che danno Petrachi in uscita dal club, in […] L'articolo Cairo: «Petrachi? Stupito dalle voci, credo resterà con noi» è stato realizzato ...

Petrachi alla Roma? Il presidente Cairo la pensa diversamente… : Torino, Urbano Cairo ha parlato del futuro del proprio ds Petrachi, accostato con insistenza alla Roma nelle ultime settimane “Il futuro di Petrachi? Mi sono stupito di tanti articoli. Avendo noi un contratto fino al 2020 e non avendone mai parlato non gli do peso, altrimenti Petrachi, visti i rapporti, me ne avrebbe parlato. Non credo che sia vero e penso che resterà con noi”. E’ la precisazione del presidente del ...

Cairo di fronte all’ostacolo Juve : “derby? Serve un Toro al 120%” : Torino, Urbano Cairo sa bene che per sconfiggere la Juventus e sognare la Champions League Serve una gara da urlo “Abbiamo una partita impegnativa e difficile. Giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarcela come si è fatto con il Milan al 120% delle potenzialità“. Cosi’ il presidente del Torino, Urbano Cairo, sul derby Juve-Toro in programma questa sera all’Allianz Stadium. “La Juve ...

Cairo : “Toro allenato benissimo - al derby con umiltà” : Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, a margine dell’assemblea di Cairo Communication. Il numero uno granata ha parlato del derby con la Juve di stasera: “”Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo”. “L’ umiltà – ha proseguito – dà la forza di fare anche delle belle partite, di andare lì con la consapevolezza di essere una ...

Cairo - Torino allenato benissimo : ANSA, - MILANO, 3 MAG - "Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo". Lo ha detto il presidente del Torino Ubano Cairo a margine dell'assemblea ...

70 anni dalla strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

70 anni dalla tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...

Caos Torino : Petrachi risponde a tono alla provocazione di Cairo - è rottura : Petrachi e Cairo stanno animando queste ore caldissime in casa Torino, un duro botta e risposta mediatico tra i due “Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona“. Durissime le parole di Petrachi all’Ansa, in risposta a ...

Torino - Cairo crede alla Champions : «Vediamo fin dove arriviamo» : «Dobbiamo giocare ogni gara con voglia e determinazione per far risultato. Facciamo benissimo, poi vedremo dove saremo arrivati». Urbano Cairo non pone limiti al suo Torino, in corsa per un ...

Torino - Cairo furioso con l’arbitro Irrati : “Arbitraggio allucinante - se guardi il Milan di ieri - qualcosa pensi…” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ci sta e si scaglia contro l’arbitraggio di Irrati nella partita contro il Cagliari, terminata col punteggio di 1-1. A suo dire, direzione di gara totalmente a svantaggio del Toro, come sottolinea al Corriere: “Purtroppo l’arbitraggio è stato allucinante non so cosa ha detto Zaza ma tutti abbiamo visto che dopo 10 minuti Barella ha mandato a quel Paese l’arbitro e non è stato ...