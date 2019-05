Anticipazioni GF 16 | puntata 6 maggio | Interrante pronto a varcare la porta rossa

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1945 de Il SEGRETO di martedì 7 maggio 2019: Dopo aver ammesso di aver sottratto i soldi alla locanda, Elsa chiede scusa a Marcela, Matias e Consuelo, ma Matias non vuole sentire ragioni e decide di cacciare in modo plateale la ragazza dalla pensione… Severo è sempre più triste per la questione delle acque contaminate, non comprendendo la scelta dei paesani di non volere il suo aiuto… Julieta cerca di aiutare ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 7 maggio 2019: Bill (Don Diamont) mostra a Steffy (Jacqueine MacInnes Wood) le fotografie che testimoniano un abbraccio tra Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton)… Steffy, dopo le parole di Bill Spencer, decide di andare alla Forrester per controllare la situazione… Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su BEAUTIFUL e del nostro canale Telegram, per essere sempre ...

Grande Fratello 16 - puntata 6 maggio 2019 : Anticipazioni : Oggi, lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quinto appuntamento con il Grande Fratello 16, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.Al televoto, a rischio eliminazione, Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?prosegui la letturaGrande Fratello 16, puntata 6 maggio 2019: ...

Che ci faccio qui - Anticipazioni puntata 6 maggio 2019 : Che ci faccio qui è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. Che ci faccio qui è il nuovo viaggio che Domenico Iannacone, con il suo sguardo intimo e rigoroso, compie attraverso storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza; scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie. Tvblog seguirà la diretta in ...

Anticipazioni Mentre ero via ultima puntata : nuove inattese rivelazioni per Monica : Per tutti i fan della fiction Mentre ero via con protagonista Vittoria Puccini è giunto il momento della resa dei conti finale. La serie sta per salutare il suo vasto pubblico che l'ha seguita con così grande interesse e il prossimo giovedì 9 maggio andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti, riuscendo a conquistare il gradimento degli spettatori. Un ultimo appuntamento ...

Che tempo che fa - Anticipazioni puntata di domenica 5 maggio su Rai 1 : anticipazioni ed ospiti della puntata del 5 maggio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 6 e martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 710 di Una VITA di lunedì 6 e martedì 7 maggio 2019: Blanca sta malissimo dopo aver scoperto Diego con Huertas e ne parla a Leonor… Diego ringrazia Huertas, che lo ha aiutato a fingere il tradimento, in modo di liberare Blanca… Ursula si reca da Blanca con l’intenzione di riportarla a casa… Jaime tenta invano di convincere Diego a farsi curare in una clinica svizzera, ma il giovane non accetta la ...

New Amsterdam quinta puntata : trama e Anticipazioni 5 maggio 2019 : NEW Amsterdam quinta puntata. Torna in chiaro su Canale 5 la prima stagione della serie tv targata NBC con il quinto appuntamento domenica 5 maggio 2019. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING New Amsterdam quinta puntata: trama e anticipazioni 5 maggio 2019 DOVE ERAVAMO RIMASTI: L’ultimo episodio trasmesso da Canale 5 a dicembre aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Max aveva avuto un ...

Linea Verde – Trentatreesima puntata del 5 maggio 2019 – Temi e Anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Trentatreesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Trentatreesima puntata ...

Anticipazioni Amici 18 settima puntata - i due coach lasciano il talent di Maria De Filippi : Nuovi cambiamenti sono in arrivo al serale di Amici 18, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tuttavia quest'anno ha cambiato più volte pelle. Tanti i cambiamenti che ci sono stati al meccanismo della gara dalla prima puntata fino ad oggi, in quello che è stato definito un 'pongo-regolamento', che cambia di settimana in settimana. E anche nel corso dell'ultima puntata del serale trasmessa ieri sera su Canale 5 ci ...

Anticipazioni Amici settima puntata Serale - addio ai coach : il nuovo meccanismo : Amici settima puntata, il Serale continua senza i coach Nella settima puntata del Serale di Amici lo scontro tra le Squadre Bianca e Blu avverrà senza l’ausilio dei coach che, diciamocelo, non sono stati così determinati ai fini del programma: è stato bello averli con noi, che abbiano condiviso con i membri dei loro team […] L'articolo Anticipazioni Amici settima puntata Serale, addio ai coach: il nuovo meccanismo proviene da Gossip ...

Amici 2019 - Anticipazioni sesta puntata del 4 maggio su Canale 5 : anticipazioni della sesta puntata di Amici 2019, il talent show condotto da Maria De Filippi in onda sabato 4 maggio alle 21:15 su Canale 5

Ballando con le stelle - Anticipazioni puntata del 4 maggio su Rai 1 : anticipazioni della sesta puntata della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, in onda sabato 4 maggio in prima serata come di consueto su Rai 1