Anteprima Blogo | tris di bionde sabato ad Amici

Tris di bionde sabato ad Amici (Anteprima Blogo) : Non una, non due, ma tre bionde e che bionde per la puntata di sabato 11 maggio 2019 di Amici, il talent show diretto e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Puntata dunque con un terzetto di donne che davvero non è comune trovare sotto lo stesso tetto.Si parte, come è noto, da Raffaella Carrà che dunque restituisce la visita che Maria De Filippi le ha fatto nel suo programma di Rai3 " A raccontare comincia tu " con tanto di ...

La prova del cuoco : Anche Luca Calvani e Monica Setta nella giuria della trentacinquesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentacinquesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia ...

Alessandro Del Piero sabato a Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) : Dopo l'ennesimo successo in termini di ascolti della puntata numero 6 andata in onda sabato, è già tempo di pensare alla prossima emissione di Ballando con le stelle, in onda sabato 11 maggio 2019 in diretta dall'auditorium del foro italico in Roma. Oggi qui su TvBlog vi diamo conto in anteprima di chi sarà il ballerino per una notte della settima puntata dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle. Si tratta di una vecchia conoscenza dello ...

Che tempo che fa : Alec Baldwin e Roberto Vecchioni fra gli ospiti di domenica (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per domenica sera, 5 maggio 2019, quando andrà in onda in diretta da Milano su Rai1 una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show principe degli ascolti della domenica sera diretto e condotto da Fabio Fazio.In attesa di sapere quale sarà il destino di questo programma, è previsto ancora un carico di ospiti pronti a sfilare negli studi milanesi della televisione pubblica, per parlare con il conduttore del ...

Serata David Bowie con Morgan su Rai2 (Anteprima Blogo) : David Robert Jones, nato a Londra l'8 gennaio del 1947. Cantautore, attore, pittore, artista a tutto tondo scomparso solo 3 anni fa, un personaggio dalle mille sfaccettature che verrà celebrato in un programma interamente dedicato a lui dalla seconda rete della televisione pubblica.Carlo Freccero ha deciso di dedicare un programma a David Bowie che proprio quest'anno è stato nominato "il più grande entertainer del ventesimo secolo" da un ...

Domenica in e gli ospiti del 5 maggio 2019 (Anteprima Blogo) : Se c'è un pomeriggio della settimana in cui Rai1 respira a pieni polmoni l'aria buona dell'alta quota degli ascolti televisivi questo è, senza ombra di dubbio, quello della Domenica. Grazie ad una azzeccatissima edizione dello storico contenitore festivo della prima rete televisiva italiana e alla sua condottiera e conduttrice Mara Venier, nel pomeriggio del giorno di festa, la rete diretta da Teresa De Santis si prende quello che gli ...

Serata Woodstock con Rita Pavone e Morgan a giugno su Rai2 (Anteprima Blogo) : Era il mese di agosto del 1969 quando a Woodstock, nello stato di New York, si svolse uno dei festival musicali più storici e mitici che si ricordi. In quell'occasione si radunarono oltre 400.000 giovani, si parla addirittura di un milione di persone, per un evento, anzi il più grande evento della storia del rock e del costume mondiale. Proprio a questo evento è dedicata una grande Serata televisiva che la seconda rete della televisione ...

Ballando con le stelle e i ballerini per una notte della sesta puntata (Anteprima Blogo) : Sabato 4 maggio 2019 andrà in onda su Rai1 la sesta puntata dello spettacolo di varietà Ballando con le stelle. Lo show diretto e condotto da Milly Carlucci prosegue il suo cammino nel sabato sera televisivo italiano, guadagnandosi settimana dopo settimana preziosi punti di share che gli permettono ormai, seppur di poco, di vincere la sfida del sabato sera.Anche la puntata di sabato 4 maggio, l'emissione numero sei di questo fortunato ...

La prova del cuoco : Anche Gigi e Ross nella giuria della trentaquattresima settimana (Anteprima Blogo) : E' appena partita la trentaquattresima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una ...

Festival Tulipani di seta nera in onda su Rai1 a luglio (Anteprima Blogo) : Il Festival Tulipani di seta nera approda in tv: la kermesse internazionale di cortometraggi a tema dedicata al sociale, istituita dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, per la prima volta andrà in onda su Rai1 sabato 13 luglio, in seconda serata. Blogo è in grado di anticipare anche i nomi dei conduttori e i dettagli della 12esima edizione del Festival. Al timone ci ...

Ballata per Genova : una serata spettacolo in diretta a giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è per venerdì 14 giugno in diretta da Piazza Kennedy a Genova, quando su Rai1 andrà in onda una grande serata evento dedicata al capoluogo ligure dal titolo Ballata per Genova. Si tratta di una grande serata in cui artisti del mondo dello spettacolo celebreranno Genova in tutta una serie di numeri dedicati a questa città. prosegui la letturaBallata per Genova: una serata spettacolo in diretta a giugno su Rai1 (Anteprima ...

Top Gear nuova serie su Spike dal 13 maggio (Anteprima Blogo) : Arriva da lunedì 13 maggio alle 21.30 su Spike (canale 49 del dtt), in prima tv assoluta la 25a stagione di Top Gear, il più famoso CarShow della Tv. Il mondo della auto, e tutto ciò che si muove a motore, raccontato con una buona dose di humor tipicamente british e una parte di sana irriverenza: Top Gear è uno dei programmi più longevi della televisione. Prodotto per oltre 20 anni dalla BBC, ha ottenuto un grande successo nelle televisioni di ...

