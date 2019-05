ansa

(Di lunedì 6 maggio 2019) FIRENZE, 6 MAG - L'avventura della nazionale femminile per ilin Francia è cominciata ufficialmente oggi a Coverciano, con la prima fase del: 26 le giocatrici convocate dalla ct Milena ...

valemarchei14 : Pronti, partenza .. via! Direzione Vigna di Valle in raduno con l’Aeronautica Militare?????? Da showgirl ad Aviere Ca… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Al via raduno mondiale per le azzurre Rosucci: 'Non andiamo in Francia solo per partecipare' - ansacalciosport : Al via raduno mondiale per le azzurre. Rosucci: 'Non andiamo in Francia solo per partecipare' | #ANSA -