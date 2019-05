Salvini | -15% delitti tra 2018-2019 | questi sono i fatti

'In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate' - dice Salvini : 'Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia'. Ad annunciarlo ...

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...

Flat tax al 15% - Salvini : “Sarà per le famiglie con 50mila di reddito” : L'annuncio di Matteo Salvini durante la registrazione di 'Quarta Repubblica' su Rete Quattro: "La Flat tax la stiamo studiando fino a 50mila euro di reddito familiare. Stiamo facendo delle valutazioni e oggi non voglio vendere illusioni. L'obiettivo è scegliere il nucleo familiare come nucleo fiscale".Continua a leggere