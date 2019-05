Russia | prende fuoco un aereo passeggeri a Mosca | almeno 13 morti

Aereo prende fuoco in Russia - atterraggio d’emergenza a Mosca : passeggeri evacuati - c’è un morto [VIDEO] : Un Aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Lo riportano i media russi. L’Aereomobile è un Sukhoi Supejet 100 con 73 passeggeri a bordo. Sempre secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, un passeggero ha notato il fuoco mentre l’Aereo era in volo diretto a Murmansk e ha informato l’equipaggio. Il ...

Temptation Island Russia - scopre tradimento e prende a calci fidanzato e tentatrice : Questa estate andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island. In attesa che prenda il via la versione italiana del reality, sta attualmente andando in onda la sua versione russa. Sta facendo il giro del web il video che mostra una coppia di partecipanti al programma in Russia ed una tentatrice picchiarsi. La fidanzata di uno dei ragazzi protagonisti, Svetlana, ha dato fuori di testa dopo aver scoperto attraverso un filmato del tradimento ...

Soldati - minerali - nucleare e...Anche la Russia si prende l'Africa : Contractors al fianco di Haftar in Libia, armi nella Repubblica Centrafricana, centrali nucleari in Zambia, influenza politica in Madagascar. Così la Russia estende la sua presenza in Africa Segui su affaritaliani.it

Tennis - Fed Cup 2019 : Elisabetta Cocciaretto prende il posto di Camila Giorgi per la sfida contro la Russia : Cambio dell’ultimo minuto per l’Italia in vista dello spareggio di Fed Cup contro la Russia di questo fine settimana, in cui le azzurre dovranno vincere a Mosca per evitare la retrocessione nella “Serie C”. Come riportato da Il Resto del Carlino, Elisabetta Cocciaretto è stata convocata al posto di Camila Giorgi. Secondo le ultime indiscrezioni la maceratese avrebbe rinunciato a partecipare per motivi di salute. Per la 18enne di Porto San ...

Ginnastica - Europei 2019 : top e flop. De Jesus il personaggio - Paseka divina - Kinsella sorprende - la Russia domina - l’Italia c’è : Gli Europei 2019 di Ginnastica artistica sono volti al termine, la competizione che è andata in scena alla Netto Arena di Stettino (Polonia) ha regalato grandi emozioni ma analizziamo nel dettaglio i momenti clou dell’evento. Melanie De Jesus Dos Santos è indubbiamente il personaggio di questa rassegna continentale, la 19enne transalpina ha conquistato lo scettro nel concorso generale individuale e si è confermata Campionessa ...

Russiagate - Trump si prende la rivincita : ora può rilanciare la sua retorica contro media e dem. Ma non è fuori pericolo : Soddisfazione e sollievo per Donald Trump. Delusione per gli avversari del presidente. Si possono sintetizzare così le reazioni degli opposti campi alla diffusione da parte dell’attorney general William Barr di un sommario del rapporto dello Special Counsel Robert Mueller. Dopo 22 mesi di indagine, Mueller scagiona Trump e il suo staff dall’accusa di collusione con i russi durante le presidenziali 2016. La conclusione del rapporto scatena una ...