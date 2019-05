Ranieri | “Ci serviva una vittoria | ma non molliamo”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) “Sapevamo che andavamo contro un muro e che sarebbero ripartiti ogni volta in contropiede e avrebbero sfruttato la velocità là davanti e i calci d’angolo e i calci di punizione. Purtroppo ci sono riusciti. E meno male che all’ultimo Mirante ha parato il calcio di rigore“. Ai microfoni di Sky Claudioappare sereno malgrado la sua Roma abbia perso una grossa occasione oggi a Marassi dove fino al 91′ era in vantaggio col Genoa. La squadra di Prandelli ha pareggiato e poi ha anche avuto l’occasione di vincere con un rigore fallito da Sanabria al 94′. Ora la lotta per l’accesso in Champions League si fa dura con l’Atalanta a +3 e con tre giornate ancora da disputare (domenica prossima all’Olimpico arriva la Juventus).ha preso la Roma in corsa dopo l’esonero di Di Francesco. “Siamo riusciti a ...

