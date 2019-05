Omicidio Vannini | testimonianza choc | ' Ciontoli disse ' hanno fatto un guaio' '

Omicidio Vannini - nuova testimonianza alle Iene : «Ciontoli disse 'hanno fatto un guaio'» : "Una chiave di volta". Così la Iena Giulio Golia definisce all'Adnkronos la nuova testimonianza al centro del servizio sul caso Marco Vannini che andrà in onda a...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ministro Trenta su Omicidio Vannini : “Chiunque sa qualcosa parli - sarà tutelato dal ministero” : “Come rappresentante delle istituzioni, mi sento di dire che bisogna andare più a fondo e che le istituzioni hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa in più”. Questo l’appello lanciato da Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, il talk tv condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove in onda stasera alle 22.45, sull’omicidio di Marco Vannini, il ...

Omicidio Vannini - la famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : Il reato passa da Omicidio volontario a colposo, ma la pena viene ancora considerata eccessiva. Salvini: richiesta vergognosa

Omicidio Vannini - Antonio Ciontoli ricorre in Cassazione per chiedere esclusione aggravante colpa cosciente : Il processo per l’Omicidio di Marco Vannini, che nei giorni scorsi ha continuato a far discutere, approda in Cassazione. La difesa dei Ciontoli ha presentato ricorso alla Suprema corte. Il taglio netto della pena in primo grado, da 14 a 5 anni, non è bastato ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina accusato dell’Omicidio del ventenne. Con lui a fare ricorso anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli Antonio e Martina, che hanno ...

La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : troppo dure le condanne per l'Omicidio di Marco Vannini : La famiglia Ciontoli ha annunciato il ricorso in Cassazione per le condanne in appello per l'omicidio di Marco Vannini. Nel secondo grado di giudizio il padre Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Soprattutto la condanna a 5 anni di Antonio Ciontoli aveva sollevato molte polemiche: in primo grado era stato ...

Un giorno in Pretura - bufera dopo la puntata sull'Omicidio Vannini : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...

Omicidio Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura» e sulle parole della conduttrice Roberta Petrelluzzi : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

Chi l'ha visto? : Stasera nuove rivelazioni sull'Omicidio di Marco Vannini : Si torna a parlare dell' omicidio Marco Vannini in questa nuova puntata del programma di casi irrisolti di Federica Sciarelli.