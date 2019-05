Meteo | colpo di coda dell’inverno su tutta Italia | tornano freddo e piogge | la situazione

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019)didell’inverno su: la primavera continua a farsi attendere. A farla da padrone è ilaccompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Le temperature sono in netta diminuzione in questi giorni: sono attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma. L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40°C superiori alla media storica e 1/3 di pioggia in meno sullo Stivale, isole comprese.Paura nella notte a Vigevano, dove violente raffiche di vento hanno causato la caduta di diversi calcinacci all’interno del duomo. Nessuno è rimasto ferito ma la chiesa è stata chiusa. Le intemperie non hanno risparmiato la provincia di Varese: gli interventi dei vigili del fuoco, nella sola mattinata di oggi, sono stati oltre 20. A Cittiglio il vento ha scoperchiato uno dei padiglioni ...

