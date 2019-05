Maltempo | un morto a Marsala | due dispersi tra Mantova e Varese

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)Ilche imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nelno, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro per le ricerche del disperso, che assieme ai suoi connazionali si era recato a pescare sul Mincio (sullo stesso fiume un ristorante galleggiante è finito alla deriva).Sempre a, un treno diretto a Milano ha urtato un albero caduto sui binari per via del. Passeggeri e macchinisti non hanno riportato per fortuna conseguenze. Disagi e ritardi sulla tratta....

