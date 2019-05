Maggio come inverno | torna neve in Veneto e al Brennero

Maltempo - Maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE - : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Ascolti tv 4 Maggio 2019 - ormai Ballando-Amici è come Bartali-Coppi : Ascolti Tv di sabato 4 maggio 2019 . Su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista nella prima parte, segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, da una media di ...

Maltempo - Maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE : Maltempo, maggio come in inverno: pioggia e freddo sull'Italia. LIVE Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi dei pompieri in Veneto. 30 cm di neve sulle Dolomiti. ...

Serie A calcio oggi (5 Maggio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo gli anticipi degli scorsi giorni, la Serie A di calcio 2019 vedrà completarsi quest’oggi la sua trentacinquesima giornata, con una domenica fondamentale, soprattutto nella rincorsa verso la Champions League, con ancora molte formazioni impegnate. Ad aprire il programma, con il lunch match delle 12.30 sarà il derby tra Empoli e Fiorentina in programma in diretta streaming su Dazn, mentre alle 15 l’emittente online trasmetterà ...

Sport in tv oggi (domenica 5 Maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Una domenica 5 maggio per cuori forti quella che ci apprestiamo a vivere. Sono diversi gli appuntamenti da segnare con il circoletto rosso: in primis il GP di Spagna del Motomondiale. Le tre classi si esibiranno sul tracciato di Jerez de la Frontera e nella massima cilindrata Andrea Dovizioso cercherà di contrastare il favorito spagnolo Marc Marquez mentre Valentino Rossi, solo 13° in qualifica, cercherà di prodursi in una delle sue rimonte ...

Il Volo a Ballando con le stelle come ballerini per una notte nella puntata del 4 Maggio 2019 : nella puntata del 4 maggio, sarà il trio de Il Volo a Ballando con le stelle a vestire i panni dei ballerini per una notte, con un'esibizione che varrà il tesoretto da assegnare a una delle coppie ancora in squadra. Il custode del tesoretto sarà Alberto Matano. I tre artisti sono reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale hanno gareggiato con Musica che resta conquistando il terzo posto, ma hanno già annunciato il tour ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : oggi la Finale a Firenze (4 Maggio). Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguire la gara : oggi sabato 4 maggio si disputa l’ultima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano. Si gareggia al Mandela Forum dove si assegneranno gli scudetti e dove si definiranno promozioni e retrocessioni: Brixia Brescia al femminile e Ginnastica Salerno al maschile sono pronte per la festa tricolore, la Leonessa va a caccia del 17esimo titolo (il sesto consecutivo) mentre i campani puntano al secondo ...

Serie A calcio oggi (4 Maggio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming su SKY e Dazn : Prosegue con la trentacinquesima giornata la Serie A di calcio 2019, e continua la volata Champions League, con nove sfide che completeranno un programma aperto ieri sera dall’anticipo tra Juventus e Torino, per un derby della Mole anticipato per via dell’anniversario della strage di Superga. Due gli anticipi di oggi, ovvero Chievo-SPAL, che sarà trasmesso da Sky Sport alle ore 18, e Udinese-Inter, esclusiva invece di Dazn, a partire ...

Sport in tv oggi (sabato 4 Maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, sabato 4 maggio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con beach volley e golf, poi la mattinata sarà ricca di impegni, con il Motomondiale, i vari tornei di tennis ed i Mondiali di snooker, che ci terranno compagnia fino a sera. Nel tardo pomeriggio italiano spazio ai playoff della Serie A1 di volley femminile, che faranno da intermezzo ai due incontri validi per le qualificazioni Mondiali di basket ...

Come sta cambiando l’app Facebook a Maggio 2019 : novità logo - gruppi ed eventi : L'app mobile Facebook è cambiata in questi giorni o sta cambiando ancora per alcuni in queste ore: lo aveva già annunciato il 1 maggio Mark Zuckerberg durante il keynote di apertura della tradizionale conferenza annuale F8 a San Jose in California. Ma dalle parole si è passati ai fatti con il social network subito in una nuova veste per iPhone e anche per dispositivi Android. Al momento di questa pubblicazione in realtà, sembrerebbero essere ...

Sport in tv oggi (venerdì 3 Maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Lunghissima giornata in arrivo per lo Sport nel mondo. Alla mattina è subito grande protagonista il Motomondiale, con le prove libere del GP di Spagna che poi proseguono anche nel pomeriggio. Nel corso della giornata grande spazio anche per il tennis, con Matteo Berrettini e Marco Cecchinato impegnati nei quarti di finale a Monaco, ma c’è anche un secondo torneo ATP a Estoril, due WTA a Rabat e Praga e le qualificazioni femminili a Madrid. ...

Ascolti tv USA mercoledì 1 Maggio - male le comedy ABC con Modern Family al record negativo : Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio – Certo gli Ascolti live sono sempre meno significativi nella vita di una serie e riempire il palinsesto di puntate originali costa più che trasmettere qualche replica. Il problema è che le nuove serie hanno bisogno di tempo per sedimentare e poter funzionare anche oltre il live e ottenere così un rinnovo. E le continue pause non aiutano, soprattutto se il ritorno in onda ...

Come sarà il Huawei Mate 30 Pro : processore - display e non solo già noti al 2 Maggio? : Al lancio del Huawei Mate Pro e (naturalmente del Mate 30 e Mate 30 Lite) mancano all'incirca 5 mesi, considerando la più che probabile presentazione il prossimo ottobre. Eppure si fanno più che insistenti un gran numero di rumor relativi ad alcune specifiche tecniche del top di gamma premium. Come riporta anche Huawei Central, ci sono già pochi dubbi sul processore utilizzato per il device, ma anche sul display e non mancano anche alcuni ...

Primo Maggio - raffica di arresti al Concertone dei sindacati : come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom