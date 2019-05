Huddersfield-Man United 1-1

Pronostico Huddersfield Vs Manchester United - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Huddersfield – Manchester United , Premier League , 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00 Huddersfield / Manchester United / Premier League / Analisi – Le ultime speranze di Champions League per il Manchester United passano al John Smith’s Stadium, dove i Red Devils affronteranno l’ Huddersfield , fanalino di coda con uno dei punteggi più bassi della storia della Premier League . ...

Risultati Premier League : vince il Manchester United - retrocede l’Huddersfield : Si sono appena concluse 5 gare del 32° turno di Premier League. Dopo la vittoria del Manchester City, a Londra contro il Fulham alle 13,30, il Manchester United vince 2-1 contro il Watford e mantiene il 4° posto, in attesa del Monday night dell’Arsenal, che ospiterà il Newcastle. In fondo alla classifica, vittorie fondamentali per Southampton e Burnley, rispettivamente su Brighton e Wolverhampton. vince anche il Leicester, 2-0 contro ...