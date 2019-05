Gaza | lanciati 430 razzi su Israele | 7 morti e 83 feriti

Lanciati 430 razzi da Gaza su Israele. Moavero : «Autodifesa diritto di Israele» : Notte di paura in Medio Oriente . Sono stati 180 i razzi Lanciati questa notte da Gaza contro Israele : in tutto da ieri ne sono arrivati circa 430. Lo hanno detto fonti della difesa israeliana ...

Gaza - lanciati 450 razzi. Usa : “Israele ha diritto di difendersi”. La Turchia chiede la condanna : Un civile israeliano ucciso, tre feriti, uno in modo grave, otto militanti palestinesi uccisi, ma anche una donna e una bambina di 14 mesi, 450 razzi lanciati da Gaza verso Israele e 220 raid dell’aviazione in rappresaglia. E’ il bilancio di 48 ore di battaglia fra lo Stato ebraico e Hamas, e ancor più la Jihad islamica, che hanno riportato le tens...

Lanciati razzi da Gaza su Israele : 10.14 Circa 50 razzi sono stati Lanciati da Gaza in direzione di Israele. Lo ha riferito l'esercito israeliano, affermando che decine di ordigni sono stati intercettati e distrutti e che le forze aeree hanno colpito due postazioni per il lancio di razzi a Gaza, in risposta all'attacco. Ieri, nella Striscia, in una serie di scontri, erano stati uccisi quattro palestinesi e due militari di Israele erano stati feriti.