Calcio in tv | i match di domenica

Calcio - Serie A 2019 : lotta serrata per il quarto posto - spicca il big match tra Inter e Juventus : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 34, e dopo la festa dell’Allianz Stadium vedrà la Juventus affrontare (probabilmente con la nuova e discussa maglia) a San Siro l’Inter, alla disperata ricerca di punti per difendere il terzo posto. Dal canto suo, neanche il Napoli di Carlo Ancelotti potrà abbassare la guardia, ma se la vedrà con un Frosinone mai domo, nonostante lo spettro della retrocessione aleggi sullo ...

Calcio in tv : le partite di Pasqua. I match in onda su Sky e Dazn : Per quanto riguarda la Bundesliga appuntamento alle 15,30 su Sky Sport Arena per Friburgo - Borussia Dortmund, telecronaca di Pietro Nicolodi. Dazn. La piattaforma che trasmette in streaming ...

Pronostici Serie B 33^ giornata - i consigli di CalcioWeb : tanti match equilibrati - vittoria per il Lecce : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B. La giornata si apre venerdì con Pescara-Perugia, sfida in zona playoff. Sabato alle 15 in campo Lecce-Carpi, Salernitana-Cittadella, Crotone-Cremonese; alle 18 Venezia-Foggia. Domenica sarà il turno di Spezia-Ascoli e Padova-Cosenza alle 15, posticipo di lusso alle 21 tra Benevento e Palermo. Il posticipo di lunedì vedrà la capolista Brescia di scena in trasferta a ...

Serie A Tim – Il Calcio su DAZN : come seguire il lunch match Fiorentina-Frosinone e Udinese Empoli : Fiorentina-Frosinone ed Udinese-Empoli: come e quando seguire in diretta i due match della 31ª giornata di Serie A Dopo gli anticipi del sabato, la 31ª giornata della Serie A Tim entra nel vivo con tutti i match domenicali. Ad aprire le danze sarà il lunch match tra Fiorentina e Frosinone, che si sfideranno alle 12.30. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN ...

Siracusa Calcio - domani il match contro la Vibonese : via libera sull'agibilità del De Simone : News Siracusa. È arrivato questa mattina, sul fronte dell'agibilità del Nicola De Simone, il via libera della Commissione provinciale dei Pubblici spettacoli per cui i tifosi del Siracusa potranno assistere regolarmente alla gara. Azzurri tutti a disposizione del tecnico Ezio Raciti per la delicata gara di domani contro la Vibonese. Dopo la ...

Calcio - Serie A 2019 : nella 32^a di campionato spicca il big match Juventus-Milan - impegno casalingo per il Napoli : Dopo le emozioni del turno infrasettimanale torna la Serie A di Calcio, e lo fa con il suo turno numero 31, in cui assisteremo a ben tre anticipi già nella giornata di domani (sabato 6 aprile), con il turno aperto dalla sfida tra Parma e Torino delle ore 15. Alle 18 invece sarà il momento del piatto forte di giornata, con la capolista Juventus di Massimiliano Allegri che se la vedrà con un Milan in cerca d’identità, dopo l’1-1 ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : si partirà il 25 agosto - spariscono i match natalizi : Vi eravate già abituati a vedere la Serie A scendere in campo a Santo Stefano oppure a Capodanno? Ci dispiace per voi, ma dovrete farvene una ragione: dal prossimo campionato 2019/2020, infatti, il Calcio sotto l’albero di Natale andrà già in archivio. Questo è quanto è emerso dal Consiglio Federale tenutosi ieri, con il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, che ha comunicato che tornerà la canonica pausa natalizia, come ...

Calcio - Serie A 2019 : turno infrasettimanale per il campionato - spicca il match tra Roma e Fiorentina : Dopo il lungo fine settimana di gare, torna la Serie A di Calcio 2019, e lo fa con un turno infrasettimanale tutto da scoprire, valido per la trentesima giornata del massimo campionato del Bel Paese, che proporrà dieci sfide molto interessanti verso il rush finale. Ad aprire il programma, martedì 2 aprile, saranno due delle squadre più tifate d’Italia, Milan e Juventus, che se la vedranno rispettivamente con Udinese (alle 19) e Cagliari ...

Calcio - Serie A 2019 : impegno contro l’Empoli per la Juventus nella 29^a giornata - spicca il big match Roma-Napoli : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 29, che tra le altre sfide vedrà la Juventus capolista affrontare un Empoli a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un punto. Un impegno agevole solo sulla carta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, poichè i toscani si sono dimostrati squadra arcigna per tutti, grazie anche alle reti del bomber Caputo. Più difficile invece la sfida del Napoli, ...

Calcio femminile - una rete di Pedersen decide il match fra Juventus e Fiorentina : Madrid chiama Torino risponde. Una settimana fa per Atletico Madrid-Barcellona, match clou del campionato spagnolo, ben 60.739 spettatori avevano riempito lo Stadio Wanda Metropolitano. Un simile picco non si è raggiunto anche allo Juventus Stadium, ma la risposta del pubblico è stata più che positiva. Per Juventus-Fiorentina si è raggiunta la quota record di 39.027. Per il Calcio femminile italiano è un record assoluto che abbatte i precedenti ...

Calcio donne - Juventus-Fiorentina 1-0 Pedersen decide il match scudetto : TORINO - Davanti a un Allianz Stadium pieno come per le grandissime occasioni, la Juventus Women ha messo una bella ipoteca sul tricolore, battendo la Fiorentina nello scontro diretto della ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

ESCLUSIVA – Reggina-Catania - Franco Colomba a CalcioWeb : l’analisi del match - un retroscena e l’esonero di Cevoli : Si avvicina sempre di più la partita valida per il campionato di Serie C, in campo Reggina e Catania, match tra due big del calcio del Sud e abituate a palcoscenici ben più importanti. Obiettivi diversi per le due squadre, il club amaranto è alla ricerca di punti per la qualificazione ai playoff, i siciliani invece non si nascondono e puntano il primo posto della classifica al momento occupato dalla Juve Stabia. Entrambe le squadre nelle ...