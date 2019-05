Buffett | l' oracolo da 22 miliardi di utili

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Sono state oltre 16mila le persone che si sono presentate ieri in pellegrinaggio a Omaha, in Nebraska, per la 54ma assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway. Davanti a loro, Warren ...

iAleMotta : RT @giolongoo: Il rally pazzesco del titolo $AAPL negli ultimi 6 mesi. -30% in due mesi, quasi +50% in quattro mesi. A Febbraio Warren Buff… - AppleNews_it : RT @giolongoo: Il rally pazzesco del titolo $AAPL negli ultimi 6 mesi. -30% in due mesi, quasi +50% in quattro mesi. A Febbraio Warren Buff… - giolongoo : Il rally pazzesco del titolo $AAPL negli ultimi 6 mesi. -30% in due mesi, quasi +50% in quattro mesi. A Febbraio Wa… -