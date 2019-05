Blancpain - Brands Hatch | Gara 1 | incredibile successo di Bastian e Neubauer con AKKA ASP

motorsport.motorionline

(Di domenica 5 maggio 2019)GT World Challenge -1: la cronaca I due alfieri della Mercedes-AMG GT3 #89, che partiranno in pole position in2, sono sempre stati in lizza con in "grandi", ...

TeamMilo_ : Al via a Brands Hatch la prima delle due gare previste del Blancpain #GTWorldCh Europe (la seconda alle 17:00). Si… - MONZASPEEDITALY : @BlancpainGT #BlancpainGTWorldChallenge EUROPE, 26 VETTURE PER IL ROUND DI @Brands_Hatch -