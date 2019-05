Bimba ferita a Napoli | il sindaco de Magistris in ospedale | ' Genitori splendidi'

L'appello della zia della Bimba ferita : 'Ho visto il killer fuggire - ora salvate la mia Noemi' : 'Dopo la sparatoria Noemi era bianca in volto, aveva gli occhi sbarrati, non parlava, io e mia sorella l'abbiamo portata nel bagno del bar Elite per sciacquarle il viso e solo allora ci siamo accorti ...

Bimba ferita - mobilitazione civile contro la camorra a Napoli | In un video la sparatoria : Manifestazione sul luogo della sparatoria. Per gli organizzatori si tratta di "una vera e propria rivolta della società civile. Su una tv locale il video shock della sparatoria

Napoli - Bimba ferita da proiettile : è grave : Versa in condizioni molto gravi la bambina di quattro anni ferita nel centro di Napoli ieri pomeriggio da un colpo di arma da fuoco. Mentre usciva da un bar con la mamma e la nonna, la piccola è stata raggiunta da uno dei proiettili esplosi durante un agguato. Il vero obiettivo di chi ha sparato era, secondo gli investigatori, un 32enne con precedenti, pure lui colpito e ricoverato in gravi condizioni in ...

Napoli : Schifani su Bimba ferita - 'forza piccola - tutta Italia tifa per te' : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - “In questo momento le mie preghiere sono per la piccola bimba ferita a Napoli. Forza piccola, tutta Italia tifa per te”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.

Bimba ferita a Napoli - “condizioni restano estremamente gravi e prognosi riservata” : I medici dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli non posso sciogliere ancora la prognosi per la Bimba di 4 anni ferita durante un agguato a Napoli due giorni fa. Le sue condizione restano “estremamente gravi”: il proiettile ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore (la orta è stata sfiorata), un millimetro e non ci sarebbe stato scampo. “Persiste una grave insufficienza respiratoria ...

Bimba ferita a Napoli - "estremamente grave" : Napoli, 5 mag. (Adnkronos) - Restano "estremamente gravi" le condizioni di N.S., la Bimba di 4 anni ferita in una sparatoria a Napoli due giorni fa. Nel bollettino medico diramato dall'ospedale pediatrico Santobono si legge che le condizioni cliniche della Bimba, che è stata operata nella notte tra

I genitori della Bimba ferita a Napoli : "Quando potremo riportarla a casa?" : Le condizioni di Noemi restano estremamente gravi. La bimba di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli si trova adesso al pediatrico Santobono. Da quell’ospedale non si muovono da giorno i suoi genitori, in attesa di ricevere notizie dai medici. Si legge sul Corriere della sera:Avranno sì e no 25 anni. Da quando sono qui nessuno li ha visti nei corridoi: stanno lì, in quella stanza, e saltano ad ogni rumore ...

Napoli : gravissima la Bimba ferita nell'agguato. Il cardinale Sepe : 'Sangue innocente grida vendetta' : La piccola di 4 anni ferita al torace nella sparatoria di due giorni fa tra la folla in piazza Nazionale. Il sindaco De Magistris, parla di 'una città sconvolta dall'accaduto'. Il questore assicura: '...

La Bimba ferita e le preghiere annunciate : Che la scienza faccia del suo meglio, che i medici del Santobono, dove arrivano ogni giorno sempre più bambini vittime della ferocia dei grandi, le restituiscano una vita piena prima che il colpo ...

Bimba ferita a Napoli - il killer in un video : grosso - impacciato e vestito di nero : Un tipo impacciato, un mezzo imbranato, quello che ha ridotto in fin di vita un uomo e ha gravemente ferito una bambina entrata nel suo quarto anno di vita. Farebbero ridere, se non...

Napoli - in condizioni gravissime ma stabili la Bimba ferita durante un agguato di camorra : Rimosso il proiettile che l'aveva raggiunta. 'Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio', ha detto il cardinale Sepe. Il sindaco De Magistris parla di una città sconvolta