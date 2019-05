VIDEO Chievo-SPAL 0-4 | Highlights | gol e sintesi Gli estensi festeggiano la salvezza

VIDEO/ Chievo Parma - 1-1 - : highlights - pareggio utile ai ducali - Serie A - : Video Chievo Parma, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della sfida valida per la 34giornata nel campionato di Serie A, giocata al Bentegodi.

Emanuel Vignato/ VIDEO gol - Lazio Chievo : il più giovane marcatore di questa Serie A : Emanuel Vignato show in Lazio Chievo: il talento gialloblu stende la formazione capitolina, su di lui i principali top club italiani.

VIDEO Highlights Serie A calcio - tutti i gol delle partite di oggi (20 aprile). La Lazio cade contro il Chievo - Bologna e Torino vittoriosi : Un pomeriggio ricco di incontri nella 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019, in questa vigilia di Pasqua. Dopo il pari (1-1) nel lunch match tra Parma Milan, ben sei le partite in programma alle ore 15.00. Importante successo in chiave salvezza del Bologna che si è imposto 3-0 contro il Bologna. L’autorete di Tonelli al 54′, il raddoppio di Pulgar e il tris di Orsolini hanno dato il successo alla formazione di ...

Lazio-Chievo - espulsione clamorosa per Milinkovic-Savic : Stepinski commette fallo - lui lo scalcia! [VIDEO] : Milinkovic-Savic espulso nel corso del primo tempo di Lazio-Chievo: il centrocampista serbo subisce fallo da Stepinski e gli sferra un calcio di reazione Lazio-Chievo Verona sembrava una delle gare dall’esito più scontato del 33° turno di Serie A, eppure un episodio capitato nel primo tempo, rischia di compromettere la gara dei biancocelesti. Milinkovic-Savic è stato espulso, a causa di un clamoroso fallo di reazione. Il ...

DIRETTA LAZIO CHIEVO/ Streaming VIDEO DAZN : i biancocelesti dominano i testa a testa : DIRETTA LAZIO CHIEVO Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A, oggi 20 aprile,.

VIDEO Chievo-Napoli 1-3 : Highlights - gol e sintesi. I clivensi retrocedono in Serie B : Il Napoli passa per 1-3 in casa del Chievo nel posticipo delle ore 18.00 e rinvia la festa scudetto della Juventus, sancendo, contemporaneamente la matematica retrocessione dei clivensi in Serie B. Doppietta di Koulibaly, in gol al 15′ ed al minuto 81, inframmezzata dalla rete di Milik al 64′. Inutile la rete della bandiera di Cesar al 90′. Highlights Chievo-Napoli 1-3 IL VANTAGGIO DI KOULIBALY #Chievo 0:1 #Napoli | #SerieA | ...

