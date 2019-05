Vasco Rossi | una fan di 98 anni gli scrive | Spacca al tour Lui risponde

Il concerto di Vasco Rossi si trasforma in nave : Quasi tutto pronto per i sei concerti unici allo Stadio San Siro di Vasco Rossi , che si terranno l'1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Per la prima volta in assoluto un artista si esibisce per 6 concerti ...

Terminata la nave di Vasco Rossi per i concerti a Cagliari - tutti i dettagli sulla brandizzazione e info prenotazioni : La nave di Vasco Rossi è pronta. Dopo alcune settimane di lavoro dedicate alla brandizzazione dello scafo, GNV ha dichiarato conclusi i progetti per il traghetto che salperà dal porto di Genova il 19 maggio pRossimo in direzione Porto Torres, per poi tornare in Sardegna con la tratta speciale da Genova a Cagliari per i due concerti nell'Isola del 18 e 19 giugno. La Rhapsody ha iniziato a cambiare veste a cominciare da metà aprile, quando è ...

È uscita la biografia di Massimo Riva - storico chitarrista di Vasco Rossi : Da ieri è disponibile presso tutte le librerie italiane "Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco", edito da Baldini+Castoldi. In queste pagine si possono leggere momenti molto intimi del chitarrista Massimo Riva, insieme ai ricordi degli amici che lo hanno conosciuto. La biografia di Massimo Riva Scritto dalla sorella Claudia Riva e curato dal giornalista Massimo Poggini, il libro racconta la storia del musicista ...

GNV Rhapsody - ecco la nave di Vasco Rossi. Personalizzata per i concerti del Blasco in Sardegna : GENOVA - Navigare con il mondo di Vasco. Un sogno di tanti, un'opportunità che i fortunati riusciranno a cogliere in occasione dei due concerti che la rockstar terra in Sardegna. La Compagnia Grandi Navi Veloci, infatti, ha ...

Vasco Rossi sfreccia con la moto fatta su misura a Rimini : Rimini, 30 aprile 2019 - "Vasco, questa moto è un pezzo unico . Come te...". Non poteva essere altrimenti per Vasco Rossi, FOTO, , fan sfegatato del Rossi di Tavullia , Valentino,, grande amante delle ...

Come assistere alle prove di Vasco Rossi per il tour 2019 a Castellaneta Marina : al via le selezioni di 150 fan : Come ogni anno, il rito sta per compiersi anche stavolta: le prove di Vasco Rossi per il tour 2019 saranno aperte al pubblico, o meglio ad un gruppo di fortunati spettatori che potranno assistervi gustandosi in anteprima il pRossimo show del rocker. Prima di inaugurare ufficialmente il VascoNonStop Live 2019 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire con i sei concerti da record a San Siro e i due di Cagliari, il Blasco terrà ...

Un nuovo record per Vasco Rossi! : Con la sfida di quest'anno saliranno a 29 volte a San Siro, in 29 anni! Piero Pelù: il grande ritorno con benvenuto al mondo tour - LEGGI Foto: Ufficio Stampa La riflessione 'social' di Vincio ...

Vasco Rossi NON STOP LIVE 2019/ 6 concerti a San Siro - è record assoluto : la scaletta : VASCO ROSSI si esibirà a giugno con sei concerti allo stadio San Siro, record assoluto di presenze al prestigioso stadio milanese

Vasco Rossi anticipa il brano d’apertura del tour e annuncia un nuovo singolo in autunno ma ancora senza album : Vasco Rossi anticipa il brano d'apertura del tour nel quale si parlerà particolarmente di esclusione. Sentito da Sorrisi e Canzoni Tv a una manciata di settimane dalla prima data che lo riporterà sul palco, il rocker di Zocca ha anche parlato della possibilità di tornare con un nuovo album a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Abbandonata la carica di Cosa succede in città, che aveva scelto per l'apertura dei concerti 2018, Vasco ...

Da Vasco Rossi a Elton John - la guida ai concerti della primavera 2019 in Italia - : Gli ultimi grandi concerti internazionali del mese, invece, vedranno protagonista Elton John il 29 e il 30 maggio sul palco dell'Arena di Verona: spettacoli da tutto esaurito, inseriti all'interno di ...

Vasco Rossi e i tortellini da mamma. Assedio dei fan davanti a casa : Zocca, Modena,, 23 aprile 2019 - E' ormai una tradizione che Vasco ritorni a Zocca il giorno di Natale e quello di Pasqua a gustare i tortellini che gli prepara mamma Novella. E i fan lo sanno, tanto ...

Vasco Rossi - tour 2019 : anticipazioni scaletta e canzoni. Ecco le indiscrezioni : Vasco Rossi, tour 2019: anticipazioni scaletta e canzoni. Ecco le indiscrezioni Vasco Rossi ritorna in tour con Vasco Non Stop Live 2019: manca sempre di meno al 27 maggio, data in cui, a Lignano Sabbiadoro si terranno le prove generali. Il rocker di Zocca si sposterà infatti da Lignano a Cagliari, passando per Milano, facendo il suo ritorno in Sardegna in cui non metteva piede da ben sei anni. Mentre le date stanno già esaurendo i ...

Vasco Rossi in vacanza sul Garda prima del tour negli stadi - evita i paparazzi ma rivela la location : Vasco Rossi in vacanza sul Garda ricarica le energie per il tour che si avvierà alla fine di maggio con la data zero a Lignano Sabbiadoro che richiama quella di un anno fa allo stadio Teghil. Per consumare alcuni giorni di relax, Vasco ha scelto ancora il versante bresciano del Lago di Garda con sosta a Fasano per trascorrere pochi momenti di stop prima di tornare sul palco tra Milano e Cagliari, uniche due città scelte per la nuova annata ...

Vasco Rossi parla della trap - di Achille Lauro e Sfera Ebbasta : “Dovremmo cercare di capirli” : Intervistato da Repubblica, Vasco Rossi parla della trap, la nuova tendenza della musica. Vasco accenna anche a due dei suoi principali esponenti: Sfera Ebbasta e Achille Lauro. "Anche quelli della trap come Sfera Ebbasta sono interessanti, ci puoi vedere il disagio giovanile di oggi", spiega Vasco Rossi che non condanna per niente la nuova moda musicale. La trap è l'espressione del disagio giovanile e per questo andrebbe ascoltata, non ...