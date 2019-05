Si schianta contro un palo in piazza del Duomo

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Sassari - perde il controllo dell’Alfa Romeo e si schianta contro un’altra auto : morta una donna : Una donna di settantasette anni è morta in un scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Alfa Romeo e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta.

Treviso - auto si schianta contro un albero : muore pordenonese : Treviso Un anziano di 66 anni, di Caneva, Pordenone,, è morto dopo che la sua automobile è uscita di strada andando a urtare un albero. L'incidente si è verificato intorno alle ore 12 di mercoledì a ...

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Padova - uccello si schianta contro l’elicottero : sfonda il parabrezza e colpisce il pilota : Paura a bordo di un elicottero del 118 che stava trasportando un paziente da Padova a Venezia: un gabbiano si è schiantato contro il velivolo, ha rotto il parabrezza ed è finito nel mezzo, colpendo alla spalla il pilota e schizzando sangue ovunque. "Bird strike problema sentito anche dai piloti di aerei. Purtroppo in quota questi episodi possono capitare".Continua a leggere

Nuoro - surfista si schianta contro gli scogli per il forte vento : è grave : grave un turista tedesco di 40 anni, che stava facendo sport vicino alla spiaggia di Punta Est, vicino San Teodoro. A causa del forte vento di maestrale, mentre faceva kitesurf, è caduto contro gli scogli e ha battuto la testa. Ora è in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Non si ferma al posto di blocco e si schianta con la moto contro un’auto in sosta : L'incidente in corso Orbassano a Tornio, vittima un uomo di 33 anni con precedenti, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. Con lui c'era anche un passeggero, fuggito a piedi ma poi raggiunto e identificato dagli agenti delle volanti. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, non si sarebbe fermata ad un posto di blocco degli agenti, l’incidente è avvenuto al termine dell’inseguimento con la polizia. Con lui c'era anche un ...

Ancona - furgoncino si schianta contro due auto : ferita 1 bimba e coinvolto l’ex deputato Lodolini : Quattro persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente verificatosi in via della Madonnetta ad Ancona, un ragazzo di 29 anni a bordo di un furgoncino prima si è scontrato contro un suv, poi nella fuga si è schiantato frontalmente contro una seconda vettura provocando 4 feriti, tra cui una bimba di 5 anni. Fermato, è stato arrestato. coinvolto l'ex deputato Pd Lodolini: "Sto bene".Continua a leggere

In 4 sopra uno scooter si schiantano contro un mezzo della Rap : Erano in 4 sopra uno scooter, un’intera famiglia. Padre, madre e due figli sono stati vittima di un incidente stradale in via Pitrè a Palermo. Il mezzo sul quale viaggiavano si è scontrato con un mezzo della Rap. L’incidente stradale è avvenuto ieri notte. Mentre gli operatori ecologici sella raccoglievano rifiuti lo scooter ha impattato […] L'articolo In 4 sopra uno scooter si schiantano contro un mezzo della Rap proviene da ...

Champions - la Juve si schianta contro l'Ajax : 2-1 allo Stadium - stagione finita : Niente da fare, non è servito nemmeno Ronaldo. Che, tra parentesi, ha di nuovo segnato. La Juventus è fuori dalla Champions League, eliminata giustamente, nettamente dal favoloso Ajax di Erik Ten Hag che si giocherà la semifinale contro la vincente tra City e Tottenham. Quello bianconero è stato uno