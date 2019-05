Mostre | eventi e appuntamenti per il weekend del 3 | 4 e 5 maggio 2019

Campania - Maggio dei monumenti 2019 : a Napoli eventi e Mostre gratuite. Ingressi liberi in alcuni musei : Visite guidate tra i luoghi simbolo del Settecento napoletano. Percorsi animati e mostre gratuite. In programma anche concerti e spettacoli teatrali. Questi alcuni degli eventi organizzati in occasione del 220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799. L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha ...

Dal 29 aprile al 5 maggio nelle Biblioteche e nei Municipi eventi culturali - incontri - Mostre : Alla Biblioteca Raffaello, venerdì 3 maggio alle 17.30 in collaborazione con Casa del Cinema, per la rassegna Cinema e scienza, si proietta La luna di Bernardo Bertolucci, Italia-USA, 1979, 144'...

Eventi & Mostre : USM e UNStudio al Salone del Mobile con Making Places : Sempre di più il mondo del design e del progetto investiga le azioni che questi luoghi devono favorire per offrire all'uomo le condizioni ideali per esprimere la propria efficienza e creatività, ...

Mostre - eventi sportivi ed ecologici - ma anche gusto e musica : questo e molto altro nel weekend in Provincia di Savona : Andora: Puliamo insieme le nostre spiagge. Il prossimo 30 marzo l'appuntamento è alle ore 10,00 presso la cala n.17 del Porto di Andora dove verranno distribuiti i sacchetti e i guanti per tutti ...

Mostre - eventi e appuntamenti per il weekend a Roma : Sükran Moral mette in scena uno speciale Tribunale in cui personalità del mondo dell'arte prenderanno la parola come testimoni a difesa della libertà dell'arte e di espressione. Saranno presentate le ...