Milan | Salvini ironico | “Spero in Conte | Antonio e non Giuseppe…”

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Matteo Salvini - il candidato in provincia di Milano a caccia di voti col nome del vicepremier : Nel comune di Cormano, nel Milanese, il consigliere comunale Gianluca Magni ha studiato una soluzione ingegnosa per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni comunali. Magni si è ...

Droga : Gasparri - 'Salvini blocchi manifestazione Milano pro cannabis' : Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Insisto nel chiedere al ministro Salvini di prendere una posizione più drastica sulla rassegna pro cannabis in programma a Milano nel fine settimana. Forza Italia, con la consigliera comunale Mariastella Gelmini, ha presentato una mozione al Consiglio comunale di Milano

Milan - Salvini attacca squadra e società : ''Vergogna - fate giocare la primavera'' : Antonio Prisco Duro affondo di Matteo Salvini sui social dopo la sconfitta contro il Torino: ''Vergogna, il nostro Milan non c'è più, fate giocare i ragazzi della primavera'' Il Milan affonda a Torino pregiudicando la corsa alla qualificazione in Champions League e non si è fatto attendere il commento di un tifoso d'eccezione come Matteo Salvini. Subito dopo la sconfitta, Salvini ha espresso tutta la sua inquietudine sul momento di ...

Se Salvini continua a criticare l’allenatore del Milan : RENZIRUTELLIANDREOTTIBERLUSCONIMARONIAPPENDINOD'ALEMABOSCHIVELTRONITOGLIATTIMELONISalviniCASINIRino Gattuso si prende la vergogna e rimanda al mittente, Matteo Salvini, auguri al veleno. Velenoso era il tweet di partenza in cui il vicepremier commentava l’ennesima sconfitta del Milan, questa volta in campionato, 2 a 0 dal Torino. Niente di nuovo, si potrebbe dire, sotto il cielo del capitolo del calcio che incrocia la politica. E la incrocia ...

Salvini : “Il nostro Milan non c’è più - vergogna!” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter la sconfitta del Milan per 2-0 contro il Torino: “Ahimé, il nostro Milan non c’è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e “giocatori”) non si hanno notizie positive da tempo. VERGOGNA. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque forza ...

Massimo Bugagni contro Salvini : «Allontanati dallo stereotipo del 'Milanese imbruttito'» : «Sei ancora in tempo per dare un segnale chiaro». Suona quasi come un ultimatum. È l'appello che Massimo Bugani, vice capo della segretaria di Di Maio e referente del Movimento 5 Stelle per l'Emilia ...

Torino-Milan - Salvini : “domani ne prendiamo tante” : “Di Calcio non parlo, domani sera ne prendiamo tante”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini a un appuntamento elettorale a Torino per le Regionali con il candidato di centrodestra Alberto Cirio, scherzando su Toro-Milan. I rossoneri non stanno attraversando un buon momento di forma e sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, forse nemmeno i tifosi rossoneri credono alla qualificazione in Champions ...

Matteo Salvini - ruspa sul Milan : asfalta Leonardo sui cori razzisti : La ruspa di Matteo Salvini travolge anche il Milan: "Non è competenza del ministro dell'Interno decidere chi sarà l'allenatore del Milan. Da tifoso mi piacerebbe che mio figlio, che oggi ha 16 anni, vedesse vincere qualcosa al Milan prima della pensione", dice attaccando Rino Gattuso. E ancora: "Leg

Milan - Leonardo contro Salvini : "Spenda la vergogna per cose più gravi" : ... da tifoso, da italiano e ministro mi sembra bizzarro ', riporta Sport Mediaset . Non è la prima volta volano gli stracci tra il segretario della Lega e un tesserato della società rossonera. Era già ...