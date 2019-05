Lille | il presidente Lopez blinda il ds Campos | “Resta con noi”

Roma e Milan - il presidente del Lille blinda Campos : 'Ha ricevuto grandissime offerte - ma resta a lungo' : Per me è il miglior reclutatore al mondo. Ma sarà qui la prossima stagione e resterà a lungo. E' mio amico, ma soprattutto crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo ...

Calciomercato Inter - presidente Lille : 'La partenza di Pépé è certa in estate' : Con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, l'Inter può iniziare a concentrarsi sulle prossime strategie di mercato, con Marotta e Ausilio che puntano ad approntare una rosa che sia in grado di competere su più fronti. Ivan Perisic quasi certamente lascerà la formazione milanese al termine della stagione e, di conseguenza, la dirigenza sarà chiamata ad acquistare almeno un nuovo esterno offensivo che sia in grado di ...

Roma - il presidente del Lille frena : 'Campos resta con noi - non ce lo scipperete' : Arrivano conferme importanti dalla Francia per quanto riguarda il futuro di Luis Campos. Il presidente del Lille, Gerard Lopez intercettato ai microfoni dei RMC Sport ha dichiarato: 'Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a 'scipparlo' al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per ...