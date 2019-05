Libia | Amsi | 500 morti da inizio scontri

Gli scontri - Libia - l'allarme di Amsi : 'I morti sono 300' : ... viene lanciato l'appello, attraverso il presidente Mustafa Sanalla, per la cessazione delle ostilità, in quanto 'mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale'.

Libia - Amsi : “Cento morti e 500 feriti da inizio degli scontri - anche 28 bambini” : Cento morti, tra i quali 28 bambini, e oltre 500 i feriti registrati in Libia dal 4 aprile ad oggi a causa dei combattimenti in corso. Oltre 200 i bambini che risultano feriti. Lo riferisce all’Ansa il presidente dell’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi) Foad Aodi, anche consigliere dell’Ordine dei medici di Roma, che in queste ore è in contatto con medici libici in vari ospedali. Gli ospedali in Libia, afferma, “sono al collasso ...