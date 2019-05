L' Amica Geniale | Napoli protagonista | casting e riprese in città

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) L', la serie televisiva di comproprietà di Rai Fiction e dell'internazionale HBO, è stata rinnovata per una seconda stagione durante la messa in onda del primo ciclo di episodi. La storia che riproduce su schermo la tetralogia di successo dell'autrice di best seller Elena Ferrante continuerà, perciò, ad essere trasmessa in tutto il mondo.L', infatti, è stata acquistata a livello globale in più di 50 paesi. La prima stagione ha riguardato le faccende avvenute in tutto il primo libro, chiamato, per l'appunto, L'. La seconda, che verrà mandata in onda, probabilmente, nei primi mesi del prossimo anno, sarà la trasposizione cinematografica della storia racchiusa nel secondo volume, intitolato Storia del nuovo cognome....

