In sicurezza Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia | aggiornamento 270 dal 4 maggio

Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 : Huawei P20 e P20 Pro ricevono un nuovo aggiornamento software con miglioramenti di sicurezza: la EMUI 9.0.0.270 porta le patch di sicurezza di aprile 2019. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 proviene da TuttoAndroid.

Per i più giovani Huawei P Smart 2019 nel Vodafone Junior Pack : a meno di 200 euro - Infinity e app per la sicurezza : Quale Smartphone regalare ai più giovani? Il Huawei P Smart 2019 con Vodafone potrebbe essere una soluzione valida perché costruita a misura di ragazzi e ragazze, con pieno di giga, contenuti ad hoc pensati per una determinata fascia d'età e anche qualche rassicurazione sulla sicurezza online. Inutile negarlo, uno Smartphone ai più giovani non si nega quasi più e sono molti (almeno) i genitori consapevoli che sono alla caccia di una ...

Huawei - Mollicone - FdI - : Caso Uk conferma rischi per sicurezza : Roma, 2 mag., askanews, - 'Le notizie che arrivano dal Regno Unito confermano i rischi legati all'entrata delle aziende cinesi nelle reti delle infrastrutture strategiche. Il 5G, rete di quinta ...

Rete 5g - Bloomberg : “Già nel 2011 Vodafone ha rilevato una falla nella sicurezza dei sistemi Huawei” : Ancora guai per Huawei. Mentre gli Stati Uniti non accennano ad allentare le pressioni sui partner europei intenzionati a coinvolgere l’azienda cinese nello sviluppo della Rete 5G, nuove indiscrezioni gettano ombre sul controverso marchio. Secondo una corposa inchiesta di Bloomberg, Vodafone – che collabora con la compagnia telefonica di Shenzhen da dieci anni – avrebbe rilevato fin dal 2011 l’esistenza di “bug ...

Il problema di sicurezza con le Vodafone station prodotte da Huawei - spiegato : Huawei ha aperto alcune “porte informatiche” che avrebbe potuto consentire l'intrusione negli apparati usati da Vodafone Italia, in particolare le Vodafone station, i router domestici. Lo afferma Bloomberg, che ha esaminato documenti interni sulla cybersicurezza. L'operatore ha trovato alcune “backdoor” sui prodotti della società di Shenzhen: vulnerabilità nascoste nel software esposte ad attacchi. Il problema è stato identificato da Vodafone ...

Vodafone Italia ebbe problemi di sicurezza per via di Huawei : Lo ha raccontato un'inchiesta di Bloomberg, ma non è chiaro se le falle fossero volute per poter spiare i dati scambiati sulla rete o un semplice errore

Mai indietro con gli aggiornamenti Huawei : già disponibile il bollettino sicurezza di maggio 2019 : Sembra proprio che Huawei voglia fare letteralmente le scarpe ai concorrenti Android: non solo lato hardware, proponendo un'ampia e variegata gamma di device per tutti i gusti con top di gamma degni davvero di questo nome (basti pensate all'ultima serie P30) ma anche facendo leva e non poco sul supporto software. L'ultima EMUI 9 e EMUI 9.1 è stata o sta per essere resa disponibile per un gran numero di device ma non manca neanche la particolare ...

Huawei P30 Pro si aggiorna con la registrazione video a doppia visualizzazione e le patch di sicurezza di aprile : Il comparto fotografico rappresenta il punto di forza di Huawei P30 Pro e nei prossimi giorni si arricchirà di una feature annunciata durante la sua presentazione L'articolo Huawei P30 Pro si aggiorna con la registrazione video a doppia visualizzazione e le patch di sicurezza di aprile proviene da TuttoAndroid.

In Italia l’aggiornamento 140 su Huawei P30 Pro : cosa cambia con la fotocamera e per la sicurezza : L'operato degli sviluppatori in riferimento all'aggiornamento del Huawei P30 Pro si può dire di certo impeccabile e pure repentino. Per il top di gamma assoluto del 2019 del produttore è in distribuzione (entro i nostri confini) un update niente affatto di poco valore, anzi fondamentale soprattutto per la resa della fotocamera. In questo articolo sono raccolti tutti i dettagli sul firmware in questione, al momento di questa pubblicazione, ...

Huawei - Conte su 5G : pretendiamo sicurezza da tutti - non solo dalla Cina : Il premier: "E' una tecnologia irrinunciabile, ma chiediamo livelli elevati di sicurezza e non standard minimi"

Dalla CIA a Londra i dati su finanziamenti società Huawei da forze di sicurezza cinesi - : Secondo il Times, le autorità del Regno Unito temono software-spia nei prodotti della compagnia cinese. La CIA ha trasmesso alle autorità britanniche i dati secondo cui la Huawei, compagnia cinese ...