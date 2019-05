comune-info

(Di sabato 4 maggio 2019) E poi c'è il filo conduttore che tiene unite tutte le 11 le banche citate dal rapporto, ovvero l'azienda italiana leader nel settore della difesa, di cui il ministero Italiano dell'Economia e delle ...

gpellarin84 : RT @OGiannino: Ottima ricostruzione numeri alla mano della lunga serie errori compiuti in #Alitalia in 2anni di nazionalizzazione, ereditat… - pinkgret : RT @OGiannino: Ottima ricostruzione numeri alla mano della lunga serie errori compiuti in #Alitalia in 2anni di nazionalizzazione, ereditat… - pasqualedilena1 : Pasquale Di Lena: Finanza e disastro climatico -