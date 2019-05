Chievo | Di Carlo ' Io sono disponibile'

Chievo - Di Carlo : “Vignato merita club importanti. La Spal ha meritato la vittoria” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Chievo, Domenico Di Carlo, al termine della gara contro la Spal, persa dai suoi per 0-4. Il tecnico ammette la superiorità della squadra di Semplici: “Abbiamo giocato due ottime gare contro Parma e Lazio. Oggi abbiamo disputato un buon primo tempo tenendo bene il campo e mancando il pareggio con Grubac, poi dal 60′ la Spal ha giocato con più aggressività e ha meritato“. Sul ...

Chievo - futuro Di Carlo : pista suggestiva : Una - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - potrebbe portarlo al Vicenza , squadra con cui ha giocato negli anni '90. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se ...

Serie A - Di Carlo : «Dobbiamo giocare da Chievo» : VERONA - " Dovremo provare a fare il meglio possibile, ottenere punti e giocare da Chievo ". Questo l'auspicio di Domenico Di Carlo alla vigilia della gara contro la Spal . "Ci saranno facce nuove - ...

Chievo - Di Carlo : “Pronto a restare anche in Serie B. E su Vignato…” : Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Parma, lanciando uno sguardo al futuro: “anche oggi abbiamo fatto una buona gara, con lo spirito dei giovani e dei vecchi che sono un punto di riferimento. Non molliamo niente, rispettando tutti. Finché ci sono io nessuno deve tirarsi indietro. Non faccio più polemiche, peccato perché Meggiorini aveva fatto un gran gol. Oggi l’arbitro ...

Di Carlo : 'Vignato ha un grande futuro. Vorrei riportare il Chievo in Serie A' : Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Parma: 'Il successo con la Lazio ci ha dato fiducia, ma la squadra aveva fatto buone prestazioni anche in passato. Oggi abbiamo messo dentro buoni giovani che si sono ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «La vittoria con la Lazio ha portato fiducia» : VERONA - " Vincere a Roma è stato positivo ed ha portato molta fiducia, nonostante la retrocessione già matematica ". Questa l'opinione di Domenico Di Carlo , tecnico di un Chievo reduce dalla grande ...

Chievo - Di Carlo : 'Ci è mancata la continuità - l'infortunio di Pellissier ci ha condannato. Il futuro...' : L'allenatore del Chievo Domenico Di Carlo ha commentato a Sky Sport la retrocessione dei gialloblù in Serie B dopo la sconfitta odierna col Napoli: 'È mancata la continuità di risultati, così come qualche vittoria che avremmo meritato. In questi mesi abbiamo ...

Bologna-Chievo - Di Carlo boom : 'è uno scandalo - ci sono forze più grandi che decidono' : Bologna-Chievo Verona porta con sé uno strascico di polemiche non indifferente a seguito dell'intervista del tecnico Di Carlo Mimmo Di Carlo non ci sta e dopo la sconfitta per 3-0 del suo Chievo ...

Chievo - Di Carlo non ci sta : “Così siamo penalizzati - fate giocare anche noi” : Chievo DI Carlo – E’ un fiume in piena Domenico Di Carlo. L’allenatore del Chievo si è infatti sfogato al termine del match perso contro il Sassuolo per un comportamento arbitrale, a sua detta, imparziale. La sconfitta di Reggio Emilia condanna ormai definitivamente il Chievo alla retrocessione, ma a Di Carlo non è andata giù […] L'articolo Chievo, Di Carlo non ci sta: “Così siamo penalizzati, fate giocare anche ...

