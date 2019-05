Basket | Nazionale 3×3 Open Maschile | una vittoria ed una sconfitta nella giornata

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : la Nazionale maschile Open parte da Porto Rico : Fiba 3×3 World Cup Qualifier. La Nazionale 3×3 maschile Open parte per Porto Rico. Le impressioni del tecnico Capobianco La Nazionale maschile 3×3 Open è partita questa mattina dall’aeroPorto di Roma-Fiumicino per San Juan di Porto Rico dove dal 4 al 5 maggio parteciperà alle Fiba 3×3 World Cup Qualifier, le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2019. L’Italia è composta da Alessandro Corno (1992, 190, Corona ...

Basket femminile - la Nazionale azzurra pronta per il raduno di Chianciano : primo passo verso gli Europei : La squadra di coach Crespi si prepara ad iniziare il raduno di Chianciano in programma da lunedì 6 maggio La Nazionale femminile muoverà i primi passi verso l’EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio) a partire da lunedì 6 maggio a Chianciano Terme. La località toscana, che nel prossimo ottobre ospiterà l’Opening Day del campionato femminile di A1, vedrà in campo le Azzurre per tre giorni, per un ...

Basket : Moretti - Mannion e Badocchi. Inizia a formarsi l’ossatura della Nazionale del futuro : Davide Moretti e Francesco Badocchi, l’uno contro l’altro, in finale del torneo universitario NCAA hanno riacceso un’antica questione: come sarà la Nazionale italiana del futuro, dopo l’uscita di scena (che prima o poi dovrà esserci, per ragioni anagrafiche) di Belinelli, Gallinari, Datome e Melli? Moretti, in verità, nel giro azzurro ci si trova dagli anni delle giovanili e poi dell’A2 a Treviso: con la maglia ...