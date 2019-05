Barcellona | per Bartomeu Messi è eterno | “Potrebbe giocare fino a 45 anni”

De Ligt - caos Barcellona : la Juve torna a sperare : E ieri il quotidiano spagnolo Sport, sempre molto informato sulle vicende blaugrana, riferiva: 'L'ingaggio di De Ligt si complica. L'agente dell'olandese è convinto che la sua valutazione sia ...

Frenata per de Ligt al Barcellona : torna in corsa la Juve - le alternative : Stop! Frenata nella trattativa tra Matthijs de Ligt e il Barcellona . Secondo il quotidiano catalano Sport , l'agente del difensore olandese dell'Ajax, Mino Raiola, ndr, ha alzato la richiesta economica e aspetta il rilancio da parte di altri club: in particolare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e ...

F1 - la Ferrari si lancia verso il GP Spagna 2019 : nuove ali a Barcellona - più carico aerodinamico per battere le Mercedes : La Ferrari deve assolutamente alzare la testa dopo le quattro batoste maturate nelle prime uscite stagionali, il Cavallino Rampante ha assistito impotente al dominio delle Mercedes che ha firmato quattro doppiette in avvio del Mondiale F1 e a Maranello stanno cercando la soluzione giusta per provare a riemergere e piazzare la zampata vincente. L’obiettivo è quello di essere assoluti protagonisti nel GP di Spagna che andrà in scena il ...

VIDEO/ Barcellona Liverpool - 3-0 - : highlights - 600 gol per Messi. Il primo 14 anni fa : VIDEO Barcellona Liverpool, 3-0,: highlights e gol della partita, disputata al Camp Nou e valida come andata delle semifinali di Champions league.

Champions League senza Serie A? Agli italiani importa poco : share da urlo per la Rai per Barcellona e Liverpool : Barcellona e Liverpool è stata seguitissima sui canali Rai dAgli appassionati di calcio del nostro paese nonostante l’assenza di italiane in semifinale di Champions Ascolti enormi per la semifinale di Champions League ieri sera su Rai 1, anche senza squadre italiane in campo. L’incontro tra Barcellona e Liverpool ha appassionato quasi 5 milioni di telespettatori: 4.875.000, con una media di share del 20,6%. E il Magazine ...

Malagò : “Barcellona-Liverpool? Servono tre cose per arrivare a quel livello” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò è a Viareggio per la presentazione del nuovo centro sportivo “Marco Polo Sports Center”, che vede coinvolto l’ex CT azzurro Marcello Lippi. Malagò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando vari argomenti. Ecco le sue parole. CONTE SU RANIERI– “Conte alla Roma? Trovo fantastico ciò che ha detto Ranieri, ovvero che tutti lo vorrebbero, significa che gode di una ...

Calciomercato - Capello su Messi : 'Al Barcellona per merito mio' : Proprio così: a raccontarlo è stato l'ex allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha svelato un curioso aneddoto sul passato della Pulga. L'aneddoto di Capello Decisivo per convincere il Barcellona ...

Ascolti tv - per Barcellona – Liverpool quasi 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time Lo spettacolo messo in scena nella sfida di Champions League tra Barcellona e Liverpool ha decretato anche la vittoria negli Ascolti di Rai1. Il match, valido per semifinale di andata, è stato seguito infatti da 4.876.000 telespettatori (share 20,57%). Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con Live – Non è la d’Urso che ha ottenuto 2.475.000 telespettatori e uno share del 14,94%. Terzo posto per ...

Super Messi : il Barcellona prenota la finale di Champions League : Uscito di scena Cristiano Ronaldo, il grande protagonista è il suo antagonista Leo Messi. Lionel Messi ha realizzato 600 reti

Barcellona-Liverpool 3-0 : super Messi - blaugrana vicinissimi alla finale : Il Barcellona è ad un passo dalla finale di Champions. Il 3-0 con cui ha steso il Liverpool al Camp Nou nel primo round della semifinale è quasi una sentenza. Una sconfitta probabilmente troppo severa ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

LIVE Barcellona 2-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : lo squillo di Messi per il raddoppio blaugrana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : decide per ora il gol di Suarez. Si entra negli ultimi dieci minuti del primo tempo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Calciomercato Barcellona - Rakitic sicuro : 'Qui sono felice - per me non c'è posto migliore' : Ancora tre anni di contratto, un'altra Liga già in tasca e l'obiettivo triplete più vivo che mai. Rakitic sogna col suo Barcellona, nel futuro immediato e anche in proiezione, sperando di continuare a ...