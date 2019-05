VIDEO Caduta Smith e Abraham prove libere 2 GP Spagna MotoGP | le scivolate dall’on-board

Sheffield United promosso - follia del tifoso : salto e caduta su pensilina del bus. VIDEO : A distanza di 12 anni dall'ultima volta, lo Sheffield United torna nella mappa più importante del calcio inglese. Promozione aritmetica in Premier League nel weekend per i Blades , vittoriosi 2-0 ...

Freccia Vallone - tremenda caduta per Pozzovivo : volto tumefatto e occhiali spezzati a metà [VIDEO] : Brutta caduta per Domenico Pozzovico a 30 km dal traguardo della Freccia Vallone, il corridore italiano costretto al ritiro dopo una forte botta alla testa Domenico Pozzovivo non ha concluso l’83ª edizione della Freccia Vallone per una bruttissima caduta, avvenuta a 30 km dal traguardo del Mur de Huy. Il corridore della Bahrain-Merida ha battuto violentemente il capo contro l’asfalto, rompendo addirittura gli occhialini a metà. ...

VIDEO Marc Marquez : “La caduta? Errore grave che mi dà fastidio” : Grande delusione per Marc Marquez nella gara del GP degli USA di Austin della MotoGP: “Un Errore che mi dà fastidio, che è grave, perché è un circuito dove stavo andando forte ed ero già primo”. LA VIDEO INTERVISTA A Marc Marquez roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

MotoGP - GP Austin : la caduta di Marc Marquez in Texas. VIDEO : Capitan America questa volta non ce l'ha fatta. Marc Marquez, nonostante i suoi super poteri da pilota straordinario, termina il GP delle Americhe con zero punti . Lo spagnolo, infatti, è scivolato a ...

MotoGp – Clamoroso colpo di scena ad Austin : caduta per Marquez a 12 giri dal termine [VIDEO] : Marc Marquez dice addio alla vittoria del Gp di Austin: clamorosa caduta a 12 giri dal termine per lo spagnolo della Honda Clamoroso colpo di scena a 12 giri dal termine del Gp di Austin: Marc Marquez, che dominava in maniera incontrastata, senza troppi problemi, come in Argentina, è scivolato, regalando la prima posizione momentanea a Valentino Rossi. Lo spagnolo è scivolato mentre andava alla ricerca della sua seconda vittoria ...

Giro dei Paesi Baschi – Paura per Thomas e Alaphilippe : terribile maxi caduta nella terza tappa [VIDEO] : terribile caduta a pochi km dal traguardo della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi: coinvolti nell’incidente Alaphilippe, Thomas e tanti altri La terza tappa del Giro dei Paesi Baschi ha regalato grande spettacolo, ma anche qualche spaventoso colpo di scena: a circa 4km dal traguardo della tappa odierna, che ha portato i ciclisti da Sarriguren a Estibaliz, una terribile caduta ha lasciato tutti gli spettatori col fiato sospeso. Un ...

NBA - l’ultimo “salto sul tavolo” di Dwyane Wade finisce male : caduta e risate in casa Heat [VIDEO] : Dwyane Wade stanotte ha salutato il pubblico degli Heat con la sua consueta esultanza che però è finita male scatenando le risate dei presenti Dwyane Wade ha giocato stanotte quella che potrebbe essere l’ultima partita di fronte al suo pubblico, quello di Miami che lo ha sempre coccolato ed amato. Gli Heat hanno ancora qualche piccola chance di raggiungere i playoff, ma sarà complicato conquistare l’accesso alla post season. ...

WrestleMania 35 – Batista che combini? L’entrata sul ring è goffissima : la caduta è in mondovisione! [VIDEO] : È di Batista il momento più ‘imbarazzante’ di WrestleMania 35: l’entrata sul ring per il match contro Triple H è davvero goffa, ‘The Animal’ resta impigliato nelle corde e cade in mondovisione Dover performare davanti ad oltre 80.000 persone, sullo stage del più grande evento di Wrestling dell’anno, può giocare brutti scherzi anche se ti chiami Dave Batista, sei stato 4 volte World Heawyweight Champion, ...

Giro delle Fiandre 2019 – Tremenda caduta nel gruppone - Terpstra schiacciato dagli avversari [VIDEO] : Il vincitore dell’edizione 2018 del Giro delle Fiandre si è dovuto ritirare in seguito ad una Tremenda caduta Niki Terpstra non potrà difendere la vittoria dello scorso anno, il suo Giro delle Fiandre 2019 si è concluso a quasi 150 km dal traguardo a causa di una Tremenda caduta. Per cause ancora non precisate, il corridore della Direct Energie ha perso il controllo della sua bici ed è finito a terra, finendo schiacciato dal ...

Un filmato mostra ascesa e caduta delle schede VIDEO AMD - Intel e Nvidia negli ultimi 15 anni : Il canale YouTube TheRankings ha realizzato in interessante filmato della durata di poco più di tre minuti, nel quale vengono mostrate quelle che sono state le 15 schede video più popolari nel tempo, in base ai dati forniti dal Steam Hardware Survey.Ebbene, come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, nel filmato possiamo vedere racchiusi 15 anni di storia, in particolare dal 2004 al 2019, e se siete giocatori PC di lunga data molto ...

Il mercato dei VIDEOgiochi usati è in caduta libera? : Negli ultimi anni il fatto che il mercato digitale sia ormai diventato sempre più importante è sotto gli occhi di tutti. I dati da questo punto di vista parlano chiaro e ogni attore dell'industria videoludica ne è consapevole. Un report proposto da Eurogamer.net sembra dimostrare ancora una volta il peso del digitale delineando una situazione estremamente negativa per il mercato dell'usato.Il report è stato redatto dall'associazione di categoria ...

Ciclismo - maxi caduta alla Volta a Catalunya : Bardet e diversi altri ciclisti finiscono in ospedale! [VIDEO] : Clamorosa caduta alla Volta a Catalunya: a circa 40km dall’arrivo, diversi ciclisti sono rimasti coinvolti in un ‘maxi tamponamento’. Romain Bardet e molti altri trasportati in ospedale Uno sfortunato episodio ha macchiato la tappa conclusiva della Volta a Catalunya. A circa 40 km dall’arrivo, diversi ciclisti sono rimasti coinvolti in una brutta caduta che ha privato la tappa di diversi protagonisti. Le telecamere ...

MotoGp – Brutta caduta per Dovizioso durante le Fp3 : ghiaccio sulla mano per il pilota Ducati! [VIDEO] : Brutta caduta per Andrea Dovizioso nel Gp d’Argentina: il pilota Ducati cade nel finale delle Fp3 e non riesce a migliorare la sua 8ª posizione conclusiva. Nei box, al termine delle prove libere, le telecamere lo inquadrano con del ghiaccio sulla mano Fp3 del Gp d’Argentina concluse in modo amaro per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati, che aveva dominato la seconda sessione di prove libere, è caduto nel finale delle Fp3 ...

Tirreno-Adriatico – Caduta da brividi per Tony Martin : il ciclista finisce sotto il guard rail ad un passo dal burrone [VIDEO] : Brutta Caduta per Tony Martin a circa 50 km dal traguardo della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico 2019: il ciclista tedesco finisce sotto il guard rail e rischia di finire nel burrone Strada bagnata, alta velocità e curve davvero complicate per i ciclisti impegnati nella 4ª tappa della Tirreno-Adriatico. A circa 50 km dal traguardo, da registrare la brutta Caduta di Tony Martin del Team Jumbo-Visma che ha rischiato grosso. Il ciclista ...