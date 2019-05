wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un team di biologi dell’università di Rochester, New York, ha messo al lavoro alcuni microrganismi per provare a replicare la struttura di uno dei materiali naturali più affascinanti: la, molto impiegata – oltre che per la sua bellezza – per la sua durezza e versatilità in diversi settori.L’obiettivo è realizzare un metodo rapido ed economico per avere a disposizione una materia prima per lo sviluppo di dispositivi in medicina, ingegneria e persino nell’esplorazione spaziale.In questo video, vediamo come ce l’hanno fatta e tutti i perché di questa ricerca.(Credit video: University of Rochester video / Matthew Mann)unadiWired.

MilanoCitExpo : Questi batteri sono diventati una fabbrica di madreperla #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Marina_Cobain5 : RT @heatsmii: La prima cosa che ho pensato è come fai a sederti sui mezzi pubblici con questi jeans sai i batteri - FedeCarbs : RT @heatsmii: La prima cosa che ho pensato è come fai a sederti sui mezzi pubblici con questi jeans sai i batteri -