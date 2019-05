Morto in un incidente Alessandro Foglio Bonacina manager di Cellular Italia

E' Morto Graziano Ottone - modicano vittima di incidente sulla Genova Vicenza : E’ morto dopo circa due settimane trascorse all’ospedale San’Antonio di Padova Graziano Ottone, il 42enne modicano, rimasto vittima di un incidente

Incidente mortale su viale D'Annunzio - Morto 46enne pescarese : Pescara - Un 46enne di Pescara è morto in un Incidente stradale tra un'auto e una moto avvenuto, poco dopo la mezzanotte, in viale D'Annunzio, nel capoluogo adriatico. L'uomo era alla guida della sua moto, uno scooter TMax, che viaggiava in direzione nord-sud, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus, guidata da un giovane pescarese, che stava svoltando in via De Cecco. Il conducente ...

Firenze. David Solazzo Morto in un incidente a Fogo : David Solazzo, 31 anni di Firenze, è morto a Capo Verde. Il ragazzo si trovava all’estero per coordinare un progetto

INCIDENTE A9 - SCHIANTO CONTRO GUARDRAIL : Morto 25ENNE/ 'Arresto cardiocircolatorio" : INCIDENTE mortale in autostrada A9: all'arrivo dei soccorsi il 25ENNE era già in arresto cardiocircolatorio, giallo su dinamica.

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - Morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Morto in un incidente Josef Sural attaccante dell’Alanyaspor : Mondo dello sport in lutto. Josef Sural, attaccante di 28 anni dell’Alanyaspor, è deceduto in un incidente stradale. Il calciatore

Turchia in lutto : incidente in bus - Morto Josef Sural dell'Alanyaspor : Il mondo del calcio piange Josef Sural , scomparso a 28 anni dopo un incidente stradale. Una tragedia avvenuta nella notte in Turchia , dove il centravanti ceco giocava nell'Alanyaspor e rientrava dalla ...

Grave incidente su via Ostiense : 72enne Morto e un ferito : Roma – incidente mortale questa notte, alle 23 circa, in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. Nello scontro frontale tra una Fiat Punto e un Fiat Ducato, a perdere la vita e’ stato un uomo di 72 anni, conducente dell’autovettura. A bordo dell’autocarro, un cittadino di nazionalita’ rumena di 43 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Per i rilievi e la ricostruzione della ...

Morto l'attaccante ceco Josef Sural - incidente mentre tornava dalla partita : Tragedia nel sud della Turchia . Il calciatore della nazionale della Repubblica Ceca, Josef Sural , è Morto in un incidente stradale mentre tornava in bus con la sua squadra, l' Alanyaspor , dalla ...

Roma. Morto in un incidente Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia : Tragedia della strada a Roma. In un incidente è Morto Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia. L’impatto è avvenuto su

Sural - attaccante della Repubblica Ceca - è Morto in un incidente : Rest in peace! - AC Sparta Prague, @ACSparta_EN, April 29, 2019 Sui social il cordoglio del mondo del calcio: "Riposa in pace, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia" si legge sul profilo Twitter ...

Il calciatore ceco Josef Sural è Morto in un incidente stradale in Turchia : Josef Sural, calciatore ceco di 28 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale in Turchia. Sural stava tornando da Kayseri con alcuni compagni di squadra dell’Alanyaspor, la squadra turca per cui giocava da gennaio, dopo l’ultima partita di campionato. Il

Tremenda tragedia in Turchia - Morto in un incidente un giocatore dell’Alanyaspor : gli autisti si sarebbero addormentati! : Il minivan su cui viaggiavano sette giocatori del club turco è uscito fuori strada, causando la morte del nazionale ceco Josef Sural Una Tremenda tragedia ha colpito il calcio turco, in particolare l’Alanyaspor che piange la scomparsa di Josef Sural in seguito ad un incidente stradale. Il nazionale ceco ha perso la vita per le ferite riportate nel crash che ha coinvolto il minivan noleggiato dal club per riportare a casa sette ...

Matino. Lorenzo Marsano Morto in un incidente a Gallipoli : Tragico incidente in Salento. Il bilancio è di un morto e un ferito. L’impatto è avvenuto lungo la strada litoranea