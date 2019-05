La Lazio si scansò è bufera sulle parole di Ranieri

Ranieri nella bufera : “la Lazio si scansò” - la Procura ha chiesto il video della conferenza : Ricorda lo striscione dei tifosi laziali con l’Inter di 9 anni quando chiesero ai loro giocatori di scansarsi? “Oggi a Lazio -Atalanta potrebbe ripetersi. Ringrazio i miei per lo striscione. Al resto deve pensare la Lega, all’epoca si scansarono. Io sono un uomo leale, altro non dico”. Sono queste le dichiarazioni di Claudio Ranieri in conferenza stampa che hanno creato il caos. Secondo quanto apprende l’Ansa ...

