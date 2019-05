Inter | ci siamo | Skriniar ad un passo dal rinnovo di contratto

Udinese Inter - Tudor : 'Sono fiducioso - possiamo sorprendere' : I complimenti non sono mancati nemmeno per l'Inter: "Skriniar è tra i cinque migliori difensori al mondo, Brozovic è cresciuto molto ed è uno dei più forti nel suo ruolo, Perisic sa fare danni, ...

Alitalia - Castellucci : "Non siamo Interessati ma seguiamo vicenda" : Il Gruppo Atlantia non è interessato ad Alitalia ma sta seguendo da vicino la vicenda . Lo ha affermato l'Amministratore delegato del Gruppo, Giovanni Catellucci , in occasione del cinquecentenario ...

Calciomercato Inter - ci siamo : ad un passo il colpo per la prossima stagione : Calciomercato Inter – L’Inter ha intenzione di concludere al meglio il campionato con il terzo posto della graduatoria valido per la qualificazione in Champions League, nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, in arrivo un colpo importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ passi avanti per Danilo all’Inter, il calciatore ha detto sì, al Manchester City guadagna 4,5 milioni di euro ...

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ha un contratto - siamo sereni” : Beppe Marotta parla alla presentazione del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”: le dichiarazioni dell’Ad dell’Inter sul futuro di Spalletti Beppe Marotta ha presenziato questa sera alla presentazione del del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”. L’Ad dell’Inter ha trattato uno dei temi caldi che Interessano i nerazzurri: il futuro di Luciano Spalletti. ...

Inter-Juventus - Pjanic mette le cose in chiaro : “siamo sempre motivati - scendiamo in campo per dare il massimo” : Il centrocampista della Juventus ha affidato ad Instagram le sue sensazioni dopo il match contro l’Inter “Due gol e un assist bellissimi perché un derby d’Italia che si rispetti non merita niente di meno“. Sono le parole del centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, dopo il pareggio per 1-1 con l’Inter e autore dell’assist di tacco che ha liberato Ronaldo in occasione del gol del pareggio ...

Milan - Reina : 'Razzisti imbecilli - ma non siamo noi a dover Interrompere il match. Tocca ad arbitri e Procura!' : Il portiere del Milan Pepe Reina ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e i cori razzisti nei confronti di Bakayoko e Kessie: 'Si deve essere forti nel lanciare un messaggio contro il razzismo. Gli imbecilli ci sono dappertutto,...

Inter - Spalletti avvisa la Juventus : 'Abbiamo fiducia - possiamo fare bene' : Luciano Spalletti guarda con fiducia alla gara contro la Juventus: 'Siamo nelle condizioni di fare un'altra buona partita'. Inter. 'Noi ci stiamo allenando al massimo da un periodo, ogni allenamento ...

Bentancur alla carica : 'L'Inter? Vogliamo far vedere perché siamo noi i campioni' : 'Vogliamo far vedere perché abbiamo vinto lo scudetto e perché siamo già campioni d'Italia, quindi a San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva', dice l'uruguaiano a Sky Sport fissando l'...

Inter - Vecino : “Siamo cresciuti ma ci manca la continuità. I miei obiettivi? Champions e Copa America…” : Si ritorna a correre in casa Inter. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha parlato dei prossimi impegni ai microfoni di Sky, cominciando dal big-match contro la Juventus ma anche del rendimento della squadra. Ecco le sue parole. “Bisogna essere concentrati perché sabato affrontiamo una grande squadra. Nelle prossime partite abbiamo la possibilità di chiudere la nostra corsa per la ...

Wanda Nara incontra Francesco Totti nell’Intervallo di Inter-Roma : “Ecco cosa ci siamo detti” : Wanda Nara a colloquio con Francesco Totti nell’intervallo di Inter-Roma. Ad immortalare la scena è stato il giornalista Tancredi Palmieri che ha fotografato la moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi insieme al dirigente giallorosso e ha poi pubblicato l’immagine sul suo profilo Twitter. Subito lo scatto ha fatto il giro dei social, dove in molti hanno iniziato ad interrogarsi su cosa si fossero detti i ...

Inter - Perisic : "Juve? Possiamo vincere in tutte le ultime giornate" : Un punto è meglio che niente. Ivan Perisic ha griffato il pareggio dell'Inter contro la Roma. L'1-1 ha avvicinato ulteriormente i nerazzurri all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.

Inter-Roma - Ranieri : “giochiamo da squadra - siamo compatti ed abbiamo qualità” : Pareggio per la Roma nello scontro valido per la Champions League contro l’Inter, le dichiarazioni del tecnico Ranieri ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo cercato la vittoria, potevamo attaccare meglio nel secondo tempo, in due-tre occasioni l’Inter non ci ha fatto ripartire, il pareggio ci sta. Negli ultimi 15 minuti dei match l’Inter è sempre pericolosissimo, abbiamo dimostrato di avere voglia. Conoscevamo gli ...

Ducati World - ci siamo quasi : il parco Interamente dedicato al brand è qualcosa di unico al mondo : L’area di Mirabilandia dedicata alle “Rosse di Borgo Panigale” è pronta ad aprire al pubblico. Grazie ai suoi 35.000 mq, il Ducati World è a prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico Si accendono i motori di Ducati World, la nuova area di Mirabilandia dedicata alle “Rosse di Borgo Panigale”. Dal 18 aprile i visitatori del più grande parco d’Italia potranno essere proiettati nel mondo delle due ruote: 35.000 mq ...

Inter - Borja Valero : 'Non siamo soddisfatti - sbagliato tanto in avanti' : Borja Valero , centrocampista dell' Inter , parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: 'Ovviamente siamo l'Inter, cerchiamo sempre la vittoria e non si può essere mai soddisfatti per un pari in casa. Era una bella giornata per mettere in cascina ...