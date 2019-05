Incredibile in Serie D | penalizzazione che ribalta tutto in classifica

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si riapre la corsa alla vetta nel Girone H del campionato diD. E’ arrivata la sentenza sulla partita tra Picerno e Taranto dopo il ricorso del club pugliese, è stato confermato il risultato di 0-0 ma al Picerno sono stati comminati tre punti di. Cambiaadesso incon il Picerno che aveva festeggiato la storica promozione inC, adesso dovrà conquistare almeno un punto sul campo del Bitonto per festeggiare nuovamente la promozione, in caso di sconfitta invece e contemporaneo successo dell’Audace Cerignola si configurerebbe un clamoroso arrivo a pari punti con conseguente spareggio promozione.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloinD,cheinCalcioWeb.

CalcioWeb : Incredibile in #SerieD, penalizzazione che ribalta tutto in classifica - sirDanielP : Gomorra m'ha regalato la cosa più importante:@CrisDellAnna In questa serie non ho visto solo una donna meravigliosa… - BerdondiniCarlo : Gomorra è quella serie che ti prende e ti emoziona per poi tirarti uno schiaffo in faccia. Perché questa è la realt… -