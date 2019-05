Heron Yacht | presenta il tecnologico Heron 38 Gallery

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019), debutto internazionale per il progetto38′ che vedrà la luce al Palma International Boat Show 2019Il cantiere partecipa al Palma International Boat Show(stand A44)attraverso l’accordo di collaborazione perfezionato da pochi giorni con un nuovo agente,Nautical Technologies ,che può contare su esperienza consolidata e conoscenza anche del mercato spagnolo. La scena internazionale si addice allazione del “modellino”38, nuovo progetto in via di definizione nel cantiere di Fiumicino che, dopo aver venduto il primo56, è oltretutto già attivo, in parallelo, sulla realizzazione dello scafo N.2 Il design è stato sviluppato dallo studio SC Superdesign di Roma mentre lo scafo,perfettamente derivato da quello del suo progenitore56, è opera dell’architetto Massimo Picco. La carena ...

