Fiorentina | Chiesa salta l’allenamento | in dubbio per il derby toscano con l’Empoli

(Di venerdì 3 maggio 2019) Allenamento mattutino per la, sotto gli occhi attenti del patron Andrea Della Valle. Federiconon si è allenato con i compagni per un attacco febbrile. La sua situazione fisica sarà valutata nelle prossime ore e resta da capire se potrà partecipare all'allenamento di rifinitura domani. Per il momento la sua presenza domenica prossima contro l'Empoli resta in, Andrea Della Valle: "Firenze merita rispetto"

