Facebook | allo studio una criptovaluta per pagamenti e scambio di denaro

Su Facebook aveva definito “cavallo” la moglie dell’ex marito : torna a Dubai e viene arrestata : Una donna inglese, Laleh Shahravesh, è stata arrestata all'aeroporto di Dubai, mentre era insieme alla figlia quattordicenne, con l' accusa di “cybercrime”: tre anni fa aveva postato su Facebook dei messaggi riferiti alla moglie del suo ex marito definendola un cavallo. Ora rischia fino a due anni di prigione a una multa salata in base ad una controversa legge sui reati informatici in vigore nell'Emirato.Continua a leggere