Dipendente della Conad muore a 43 anni

Juventus-Ajax 1-2 - Champions League 2019 : il fallimento della Juventus in Europa. Poco gioco e Cristiano Ronaldo Dipendente : Senza troppi giri di parole è opportuno chiamare le cose per quello che sono. Nel caso dell’uscita di scena della Juventus di Massimiliano Allegri dalla Champions League, il termine più adatto è solo uno: fallimento. Sì perché gli investimenti estivi e le scelte fatte in funzione del torneo continentale andavano ben al di là di una conferma ai piani alti. La Vecchia Signora aveva come target la vittoria finale ma, di fatto, il gioco ...

Un Dipendente di Unicredit in Cina ha sottratto 13 milioni di euro ai clienti della banca : Un dipendente di Unicredit in Cina ha sottratto circa 100 milioni di yuan (13 milioni di euro) ai clienti della banca, approfittando di alcune falle di sicurezza nella gestione interna delle password, condivise tra i vari reparti. I soldi sono

Roma - arrestato Dipendente del Ministero della Salute - sottratti 1 - 4 milioni di euro : Gli agenti della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato questa mattina, un dipendente del Ministero della Salute, di 55 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per peculato e auto-riciclaggio. L'uomo, che si occupava di definire le pratiche di indennizzo spese per i viaggi effettuati dai colleghi è stato accusato a vario titolo di diversi reati. In particolare, di avere falsificato anche delle fatture per ...

Benevento - arrestato per accesso abusivo ai dati un Dipendente della Procura : “Intrusioni indebite” : Si chiama Giuseppe Pavone il dipendente del ministero di Giustizia in servizio presso la Procura di Benevento arrestato questa mattina con l’accusa di accesso abusivo al sistema informatico: curiosava i nominativi degli indagati, i titoli di reato ed altre informazioni coperte da segreto per scopi ancora ignoti. Pavone è una vecchia conoscenza delle indagini beneventane: fu già arrestato nel giugno scorso con l’accusa di essere stato la ...

Roma - 1 - 4 milioni bruciati nel gioco : arrestato Dipendente del ministero della Salute : Ha sottratto quasi 1,4 milioni di euro poi dissipati nel gioco d'azzardo, per lo più nei videopoker. arrestato per peculato e autoriciclaggio un funzionario del ministero della Salute, incaricato di ...

Il Dipendente della Conad la combina grossa : sulla colomba della Juventus spunta la scritta ‘Rubentus’ - chiesto il licenziamento : Un dipendente della Conad di Oristano prende di mira la Juventus: il lavoratore sardo appone il cartellino del prezzo della colomba con su scritto ‘Rubentus’ Che la Juventus anche in Italia non sia amata proprio da tutti, si sa. I tifosi di Inter, Milan, Napoli, ma non solo, tendono a volte a gufare contro la squadra bianconera ed a disprezzarne la storia. Tra i non-supporter del club torinese c’è anche un dipendete della ...