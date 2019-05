Cristo la Chiesa e il mondo | la Lev pubblica un testo inedito di Karol Wojty' a

Due re mediorientali che la Chiesa di Cristo indica al mondo come simboli di fratellanza e pace : 'In questo momento, per fare in modo che i popoli si conoscano, è necessario un dialogo autentico. Dobbiamo parlarci onestamente, ascoltare attentamente e agire guidati dai valori positivi che condivi

Il vescovo di Innsbruck fa appendere statua di Cristo a testa in giù in chiesa per Quaresima : La scelta del vescovo Hermann Glettler per celebrare la Quaresima di quest'anno nella diocesi di Innsbruck, in Austria, è destinata sicuramente a far discutere. Il prelato ha dato il suo ok a un'artista che ha messo in scena una installazione-orologio la cui parte centrale è rappresentata dal busto, dalla testa e dalle gambe di una statua di Gesù capovolta mentre le lancette sono le braccia.Continua a leggere

Il vescovo di Innsbruck appende in chiesa un Cristo a testa in giù : “Sarà il nuovo orologio” : Roma. A Innsbruck, piccola diocesi della fu Austria felix, il vescovo Hermann Glettler – già noto per certe sue stravaganze, come il far distribuire la comunione a dei ragazzini, più inorriditi degli adulti lì presenti – si è dato all’arte moderna (o almeno a quella che lui ritiene essere arte moder