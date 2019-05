Cassazione | dl Salvini a giudizi in corso

Mimmo Lucano - Salvini ironico : “Riabilitato dalla Cassazione? Evviva”. E su eventuali scuse : “Non commento” : Niente scuse, al di là della riabilitazione della Cassazione per Mimmo Lucano. Nessun passo indietro da parte di Matteo Salvini, nonostante la Corte avesse chiarito come, dagli appalti per i rifiuti, ai matrimoni di comodo, non ci fossero indizi di frodi o ruberie. Eppure, dopo averlo attaccato nei mesi scorsi, ora Salvini taglia corto:”Non commento i giudici”, spiega a margine di un incontro a Confcooperative. E ancora: ...