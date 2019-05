Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 3 al 6 Maggio

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 3 al 6 Maggio : Calcio Estero SKY Sport 12 incontri in ESCLUSIVA tra il 3 e il 6 Maggio 2019 PREMIER LEAGUE Saturday Night con NEWCASTLE-LIVERPOOL (anche in 4K HDR) BUNDESLIGA 32a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 12 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 3 e il 6...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 26 al 29 Aprile : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga spagnola, con le sfide interne Barcellona - Levante e Atletico Madrid - Valladolid, quelle di Ligue 1 francese, e una selezione di match di Championship inglese e di J1 League giapponese. LA SITUAZIONE - Il Barca si prepara a...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 26 al 29 Aprile : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 26 e il 29 Aprile 2019 PREMIER LEAGUE Continua la battaglia tra MANCHESTER CITY e LIVERPOOL MANCHESTER UNITED - CHELSEA (domenica ore 17:30 anche in 4K HDR) BUNDESLIGA 30a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 9 gli incontri di Calcio Estero in...

Calcio Estero : grande spettacolo in Bundesliga - Liga e Premier League : Tonfo del Dortmund che vede allontanarsi il sogno BundesLiga. Il Borussia perde in casa con lo Schalke 04, il Bayern Monaco adesso avrà l’occasione di allungare in classifica. I gialloneri al 14° sbloccano il risultato con Goetze, poi la reazione della formazione di Gelsenkirchen che pareggia con un rigore di Caligiuri al 18° e va in vantaggio al 28° con Sane, espulso Reus, al 17° l’1-3 ancora di Caligiuri su punizione. Al 20°, ...

Calcio Estero - il Psg è già campione di Francia : Dortmund forza 4 - ok il Real Madrid : Calcio estero – Il Borussia Dortmund non molla la Bundesliga e punta in titolo, continua il duello con il Bayern Monaco. Successo in trasferta per i gialloneri contro il Friburgo, finisce con il netto risultato di 0-4 il posticipo della 30/a giornata, in gol Sancho dopo 12′, il raddoppio è stato siglato da Reus, il tris porta la firma di Goetze, poker con Alcacer al 44′. Con questo successo la squadra di Favre si porta a ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 20 al 24 Aprile : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 20 e il 24 Aprile 2019 PREMIER LEAGUE La rinvincita tra MAN CITY e TOTTENHAM (sabato ore 13.30) in 4K HDR mercoledì 24 c'è il derby di Manchester BUNDESLIGA 30a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 10 gli incontri di Calcio...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 19 al 22 Aprile : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga e quelle di Ligue 1, tra cui PSG - Monaco. In più, una selezione di match di Eredivisie olandese, che vede Ajax e PSV...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 19 al 22 Aprile : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga e quelle di Ligue 1, tra cui PSG - Monaco. In più, una selezione di match di Eredivisie olandese, che vede Ajax e PSV Eindhoven appaiate al primo posto, Ligue 2 francese, Championship, League One e League Two inglese e J1 League giapponese. LA SITUAZIONE - Manca il dettaglio dello scudetto del Barca che vola sospinta dalle super giocate di Messi....

