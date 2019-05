A Bergamo c’è una specie di caserma per l’integrazione dei migranti

Bergamo - viaggio nella provincia dove c’è lavoro ma mancano i lavoratori. ‘Più del 25% delle aziende ha difficoltà a trovarli’ : Ogni mese, in Italia, ci sono 100mila offerte di lavoro che cadono nel vuoto. “E Bergamo è in cima alla lista tra i territori con maggior bisogno di lavoratori” rivela il presidente di Confindustria della Città dei mille, Stefano Scaglia. Il sistema produttivo bergamasco è in salute: l’export vola, la ripresa economica nel triennio 2013-2016 è stata la migliore della Penisola e la disoccupazione è tra le più basse delle 107 ...

Bergamo - duemila tifosi sfilano contro il daspo al Bocia. C’è anche il deputato leghista Belotti : “Un ergastolo da stadio” : Sono arrivati anche ultras da Cosenza e da Terni per dare la loro solidarietà al capo degli ultras dell’Atalanta, Claudio Galimberti, conosciuto come il “Bocia“. Quasi duemila persone sabato pomeriggio hanno manifestato pacificamente per le strade di Bergamo al grido di “Claudio libero”: da circa 25 anni, fatta eccezione una breve pausa di tre mesi, il 46enne non può entrare negli stadi italiani per le diffide e i daspo, ...