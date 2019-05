Windows Insider | nuovo contest per l’evento Hackathon 2019

surface-phone

(Di giovedì 2 maggio 2019) Microsoft ha avviato unconcorso, accessibile a chiunque sia iscritto al programma, che permetterà a 10di partecipare all’eventoa Redmond.Per la prima volta in assoluto, invitiamo i fan selezionati alle sedi Microsoft per il nostroglobale. Unisciti a noi a Redmond, WA, mentre celebriamo i prodotti e ascoltiamo i leader di Microsoft, incluso il CEO Satya Nadella.Stiamo cercandocon la passione per risolvere le sfide. Abbiamo bisogno dei tuoi superpoteri personali, indipendentemente dal fatto che sfrutti il potere del design, della gestione dei progetti, della codifica o di un’altra competenza.Fino a diecicome te saranno selezionati per ricevere un viaggio pagato nel campus Microsoft per quattro fantastici giorni (22-25 luglio) di collaborazione, creatività e tour esclusivi.Potete ...

WindowsBlogIta : [#Contest] #Microsoft invita 10 #WindowsInsider all'evento #Hackaton2019 a #Redmond - filippo_mol : [#Contest] #Microsoft invita 10 #WindowsInsider all'evento #Hackaton2019 a #Redmond - DanieleMaggetti : [#Contest] #Microsoft invita 10 #WindowsInsider all'evento #Hackaton2019 a #Redmond -