Stipendi in Italia | ecco chi guadagna di più

Manager - impiegato - uomo - donna : le retribuzioni in Italia nel 2018 Il tuo Stipendio è giusto? Calcola : La fotografia scattata dal nuovo rapporto sulle retribuzioni di OD&M Consulting (Gi Group) sul 2018. Le banche pagano di più i dirigenti, la farmaceutica tutte le altre categorie

Giro d’Italia 2019 : quanti soldi guadagnano i favoriti per la maglia rosa? La classifica degli Stipendi dei big : Tante stelle parteciperanno al Giro d’Italia 2019, che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. La Corsa Rosa, che si snoderà lungo un percorso impegnativo per tre settimane, offrirà grande spettacolo al pubblico grazie a un parterre di lusso: alcuni dei migliori ciclisti al mondo hanno infatti deciso di partecipare alla prima grande corsa a tappe della stagione con l’obiettivo di inseguire il Trofeo Senza ...

Stipendi alti - meritocrazia e condizioni di lavoro migliori - ecco perché i medici italiani scappano all'estero : Stipendi più alti e maggiore meritocrazia. Sono soprattutto questi i due fattori a spingere sempre più medici italiani a lasciare il paese e dare ascolto alle sirene dall'estero.medici in fuga per Stipendi e condizioni di lavoro A rivelarlo sono i dati della commissione UE, secondo i quali proprio i medici del nostro paese sono quelli più soggetti all'emigrazione. Il 52% di tutti quelli che cambiano paese giungono infatti dalla nostra penisola, ...

Ocse : Reddito di Cittadinanza troppo alto rispetto agli Stipendi medi degli italiani : L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico fotografa un’Italia in difficoltà, tra disoccupazione, contratti atipici, instabilità, salari bassi e un Reddito di Cittadinanza che appare sproporzionato se paragonato agli stipendi degli italiani

Crollano gli Stipendi degli insegnanti italiani : dal 2008 mille euro in meno all’anno : Secondo dei dati elaborati dal sindacato Flc Cgil, un insegnante italiano ha perso di media mille euro all'anno in busta paga dal 2008. Contando che gli stipendi di partenza erano nettamente inferiori a quelli dei colleghi europei, con una discrepanza di oltre 3mila euro, la notizia evidenzia la gravità dei tagli alla spesa statale destinata agli insegnanti.Continua a leggere

Quanto guadagna un CEO in Italia e nel mondo : Stipendio lordo : Quanto guadagna un CEO in Italia e nel mondo: stipendio lordo È facile capire perché un manager, se non proprio l’amministratore delegato, di una società guadagna di più di un semplice impiegato. Detto ciò, di che differenza si parla effettivamente? Quanto guadagna un CEO: anche mille volte più di un dipendente Una recente analisi in merito realizzata da Equilar, società di consulenza che esamina con regolarità l’andamento delle ...

Quanto guadagnano gli arbitri in Italia : Stipendio a partita in Serie A : Quanto guadagnano gli arbitri in Italia: stipendio a partita in Serie A Hanno fatto discutere le dichiarazioni di qualche tempo fa del Presidente dell’Aia, l’Associazione degli arbitri, Marcello Nicchi che ha proposto una sorta di “reddito di cittadinanza” per i fischietti. Non si riferiva tanto ai big Nicchi ma piuttosto ai direttori di gara che, seppur dilettanti, per continuare ad arbitrare devono lasciare il lavoro. “Così quando finisce ...

Da Juncker a Dombrovskis : M5S critica i super Stipendi di chi chiede austerity all'Italia : Le elezioni Europee sono alle porte e il Movimento Cinque Stelle si tuffa in pieno nella campagna elettorale. Lo fa attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale in cui prova a mettere in atto la stessa strategia che, di fatto, l'ha portato ad un eccellente risultato nelle ultime elezioni Politiche. L'idea è quella di porre all'attenzione dei cittadini il fatto che, anche a Bruxelles, ci sia una casta fatta di politici. ...

Piloti assunti da false compagnie aeree e Stipendi pagati come indennità di volo : “Così Ryanair non paga le tasse in Italia” : Ha usato società straniere registrate in Italia come “compagnie aeree”, ma che non possiedono neanche un ultraleggero per i voli della domenica e non sono autorizzate dall’Enac, per evadere i contributi previdenziali sugli stipendi di 600 tra Piloti e assistenti di volo. Lo ha fatto almeno per tutto il 2014, anno nel quale non ha versato loro nemmeno i contributi per la tredicesima e la quattordicesima. Si difende da sempre ...

Quanto guadagna un giornalista in Italia : Stipendio e reddito dichiarato : Quanto guadagna un giornalista in Italia: stipendio e reddito dichiarato stipendio giornalista Italiano Qual è lo stipendio di un giornalista in Italia? Qual è il reddito medio dichiarato? Uno studio ha prodotto una stima sugli stipendi dei giornalisti i quali variano a seconda della categoria professionale: freelance e giornalisti professionisti. Scopriamo i dettagli dell’analisi dell’LSDI Quanto guadagna un giornalista in ...

Quanto guadagna un commercialista : Stipendio netto e lordo in Italia : Quanto guadagna un commercialista: stipendio netto e lordo in Italia stipendio commercialista in Italia Il commercialista per alcuni professionisti è il “migliore amico”. Perché mette a posto la contabilità, fronteggia il “mostro” fiscale, sistema le pratiche, segue le decine di cambiamenti che si susseguono su un solo aspetto, magari minuscolo, della tassazione d’impresa. O semplicemente è un valido supporto nella dichiarazione dei ...

